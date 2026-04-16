渡辺美奈代、食欲そそる″手作り中華″に「飯テロありがとうｗｗ」
歌手でタレントの渡辺美奈代が13日、オフィシャルブログを更新。食欲そそる“手作り中華”を公開し、ファンから注目を集めている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や愛犬とのふれあい、「プライベートな旅行のひととき」とつづった水着姿、「のんびり」と家族で行った旅行先での入浴ショットなど無防備な姿を公開。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、「下拵え」と題してブログを更新した渡辺は、「夕食の下拵え」と切り出し、野菜をカットした様子を披露。青梗菜や白菜、きのこ類、にんじんなど彩り豊かな食材を丁寧に準備した写真を公開し、手際の良さがうかがえる内容となっている。
続けて更新した「夜ごはん」では、完成した料理として「八宝菜」「筍と青梗菜の卵とじスープ」「餃子」の３品を紹介。とろみのある八宝菜は具材がたっぷり入り、食欲を そそる一皿を披露。
これらの投稿にファンから「素敵」「食欲そそるびじゅー！！」「飯テロありがとうｗｗ」「明日八宝菜にすること決定！！ｗ」「美奈代ちゃんの八宝菜めっちゃ美味しそう」「素敵なメニュー！とっても…美味しそう」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や愛犬とのふれあい、「プライベートな旅行のひととき」とつづった水着姿、「のんびり」と家族で行った旅行先での入浴ショットなど無防備な姿を公開。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
続けて更新した「夜ごはん」では、完成した料理として「八宝菜」「筍と青梗菜の卵とじスープ」「餃子」の３品を紹介。とろみのある八宝菜は具材がたっぷり入り、食欲を そそる一皿を披露。
これらの投稿にファンから「素敵」「食欲そそるびじゅー！！」「飯テロありがとうｗｗ」「明日八宝菜にすること決定！！ｗ」「美奈代ちゃんの八宝菜めっちゃ美味しそう」「素敵なメニュー！とっても…美味しそう」などの声が寄せられている。