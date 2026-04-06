元AKB48の福留光帆さんが始球式をSNSで報告

元AKB48のメンバーで、現在はタレントとして活躍している福留光帆さんが5日、ファームリーグ公式戦の阪神-楽天の試合前に始球式を務めたことを自身のSNSで報告した。「貴重な体験をさせていただけて本当に光栄です」と喜びの声を届けた。

「尼崎市市制110周年シリーズ」として、日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎で開催された一戦。尼崎市110周年PR大使を務める福留さんが始球式に登場した。カラフルなグラブを左手にはめた福留さんが投じた一球は、山なりのボールとなり三塁側方向に逸れた。惜しくもストライク投球とはならなかったが、人気タレントの可憐な姿に球場は温かい拍手に包まれた。

福留さんは、インスタグラムの投稿を通じて「優しいお客様の中で始球式をさせていただけたり、試合を観戦させていただいたり本当に楽しい一日でした。ありがとうございました」と感謝。始球式の様子など5枚の写真を添えて、記念のマウンドを振り返った。

始球式報告の投稿を見たファンからは「ぴょんぴょんかわいい」「ぜひ、甲子園でも！」「めちゃくちゃ可愛いやんけ」「尼崎が生んだスター」「最高でした」「何回も見ていられる！ 可愛すぎる！」と、ベタ惚れコメントが数多く寄せられていた。試合は1点差で阪神が敗れたが、福留さんの“大役”にファンは大満足の様子だった。（Full-Count編集部）