自身初のW杯出場へ…主将ドンナルンマ、本大会の切符を懸けた運命の一戦へ決意「イタリアを本来あるべき姿に戻したい」

自身初のW杯出場へ…主将ドンナルンマ、本大会の切符を懸けた運命の一戦へ決意「イタリアを本来あるべき姿に戻したい」