【Amazon 新生活セール Final】THE NORTH FACEの定番アイテムが最大41%OFFに

今年から規模を拡大して開催される「Amazon 新生活セール Final」に先駆けて、先行セールが3月31日（火）から開幕しました。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、THE NORTH FACEの定番アイテムをピックアップ。長く活用できるライトアウターや、バッグ類などをお得に手に入れるチャンスです！

THE NORTH FACEの代表的なロングセラーモデル

収納が豊富なバックパック「ヴォルト」

落ち着いたスタイルを演出する、マットな質感の小型ショルダー

ユニセックスで使えるショルダーバッグ

シンプルでスタイリッシュ。軽量な素材感のショルダーバッグ

電子機器やその周辺アクセサリーの収納に便利なトートバッグ

薄手のウインドブレーカーや貴重品等を収納できる、中型ウエストバッグ

PCやA4書類などを収納できる、オープンファスナーつきのトートバッグ

ややゆとりのあるシルエットで、中間着との重ね着にも対応

ミドラーの上からも羽織りやすい、ややワイドなシルエット

ふんわりと柔らかい着心地とドライ感を両立したランニングカットソー

ハリ感のある度詰めコットンの風合いと、速乾性を兼ね備えた長袖Tシャツ

身幅にややゆとりがあり、ミドラーと合わせやすい軽量ブルゾン

リサイクルポリエステルとコットンを混紡したジップ付きスウェットパーカ

急な悪天候にも対応。はっ水加工を施したウインドブレーカー

約125gの軽量設計で、高い防水透湿性を備えたシェルジャケット

やわらかな風合いのタスランナイロンを採用した軽量ウインドブレーカー

軽量でコンパクトに収納できる、レディース用コンパクトジャケット

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください

※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。