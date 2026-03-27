月1万台ペースを維持する「コンパクトミニバン」の実力

トヨタの「シエンタ」は、日本の道路事情にマッチしたサイズ感で、長年ファミリー層を中心に支持されてきたコンパクトミニバンです。

現行型は2022年8月にフルモデルチェンジを受けた3代目。「扱いやすい5ナンバーサイズ」を維持しつつ、デザインや燃費性能を全方位で進化させたことで、登場から3年以上が経過したいまも高い人気を維持しています。

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自販連（日本自動車販売協会連合会）調べによる国内登録台数は、2023年が13万2332台、2024年が11万1090台、2025年が10万6558台と推移。2026年に入ってからも、1月は1万145台。2月が9770台と、今なお安定した販売を記録しています。

一般的に、新型車は発売から3年目ほどで「新車効果」が薄れ、販売台数が落ち着いていくのが通例ですが、シエンタは依然として高水準の販売を維持しており、国内登録車ランキングでも「ヤリス」「カローラ」に次ぐ第3位を保っています。

これらトップの2モデルは、いずれもSUVやハッチバックなど複数のボディタイプを持つモデル群の合算ということを考慮すると、単一車種としてはシエンタが実質1位といえ、日本市場における定番モデルとして定着している様子がうかがえます。

これほどまでの人気を支える最大の要因は、優れた燃費性能でしょう。

シエンタはガソリン車で18.3km／L、ハイブリッド車で最大28.0km／L（いずれもWLTCモード）を達成します（ともに7人乗り仕様）。

これはライバルのホンダ「フリード」（ガソリン車16.5km／L、ハイブリッド25.6km／L、同）を上回る数値であり、クラス最高水準を誇ります。

昨今の燃料価格高騰を受け、ランニングコストを重視するユーザーにとって、この差は大きな決定打となっているようです。

こうした「低燃費」へのこだわりは、パワートレインの選択にも顕著に表れています。

シエンタは販売の約8割をハイブリッドモデルが占めているといいます。優れた経済性だけでなく、モーター駆動ならではの静粛性や、多人数乗車時でもストレスのないスムーズな加速感といった「走りの質感」も大きな魅力であり、家計へのやさしさと、日常の移動を快適にしたいという現代のミニバンユーザーのニーズが、見事に合致しているといえるでしょう。

また、コンパクトなボディサイズとスライドドアを組み合わせたパッケージングも、シエンタの大きな魅力です。

ボディサイズは、全長4260mm×全幅1695mm×全高1695mm（FFモデル）。

全長を抑えた5ナンバーサイズのボディは取り回しに優れ、狭い路地や駐車場でも気兼ねなく運転することができます。

もちろん、後席の両側スライドドアの利便性はあらためて言うまでもないでしょう。

室内の使い勝手も魅力のひとつです。

3列目シートは床下収納式となっており、使用しない場合には広い荷室スペースを確保できます。日常の買い物やアウトドア用品の積載まで、さまざまな用途に対応できる点も評価されているようです。

また2025年8月の一部改良では、スマホを鍵として使える「デジタルキー」や大画面ディスプレイオーディオ、車外に電源を供給できる装備を採用するなど、装備面の充実が図られました。

時代の変化に合わせたアップデートを怠らない姿勢も、鮮度を保ち続ける理由のひとつです。

これだけのスペックを備えながら、価格設定が現実的であることも支持される理由のひとつでしょう。

最新モデルでは、ガソリン車の「X」グレード（5人乗り・FF）が207万7900円、ハイブリッド「X」（5人乗り・FF）が243万9800円から設定されています（価格は消費税込み、以下同）。なお3列・7人乗り仕様は3万9600円から4万700円高となります。

売れ筋の上級「Z」グレードでも、ガソリン車（7人乗り・FF）は277万3100円、ハイブリッド車（7人乗り・FF）は312万4000円と比較的手の届きやすい価格帯です。

機能、燃費、使い勝手のすべてを高い次元でバランスさせつつ、ファミリーが「手の届く価格」に設定されている点が、シエンタが選ばれ続ける理由なのでしょう。

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デビューから4年目を迎え、モデルライフの中盤に差し掛かったシエンタ。しかし、その商品力はライバルを寄せ付けないほどの完成度に達しています。

単なる移動手段に留まらず、送迎、買い物、レジャーまで一台で完璧にこなす「万能選手」。シエンタの快進撃は、2026年もまだまだ続きそうです。