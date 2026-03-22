【古荘 純一】中学生で境界知能＆糖尿病に…「自分の健康の管理ができない」実態

7人に1人、日本に約1700万人いるとされる「境界知能」の人たち。

言語化が苦手、仕事の段取りを覚えられない、行動がワンテンポ遅い、対人関係の距離感が極端、金銭管理ができない、ダマされやすい……困っているのに気づかれなかった人々の実態とは？

注目の新刊『境界知能の人たち』では、当事者を見てきた第一人者の医師が、全体像をわかりやすく解説する。

（本記事は、古荘純一『境界知能の人たち』の一部を抜粋・編集しています）

病状がほとんど理解できていない

中学生のマサルは、糖尿病で通院をしています。

小児ではインスリン依存性の糖尿病（インスリンが分泌されなくなる）がほとんどですが、マサルは肥満による糖尿病（インスリンは分泌されるが相対的に不足している）でした。

母も姉も肥満で、母も糖尿病の治療を受けているとのこと。私がマサルをたまたま診察することになったきっかけは、マサルの糖尿病の主治医が急用で診察ができなくなったときに、代理診察を行ったことです。診察室でみるマサルは100キロ近い体重がありました。母も同じような肥満体でした。

カルテには詳しく、マサルの体調や指導内容が書かれていました。その内容を簡単にマサルに確認してみたところ、マサルだけでなく母も内容をほとんど理解していないようでした。

栄養管理や運動、体重の目標値などもカルテには記載してあるのですが、マサルに?体重の目標、?食事で気をつけること、?運動などの生活の注意点について質問しても、「お母さん、どうだっけ？」とか「わかりません」という答えが返ってきました。

中学生ですが、話し方が幼く、質問の真意も理解できていないように感じました。母の話では、授業についていけないため、小学校高学年から支援学級を提案されるも、父が拒否していたということです。

数週間後、マサルの主治医から私にも併診してほしいという依頼がありました。

「マサルも母親も『先生（私）に丁寧に話をしてもらえました』と感謝しています。マサルの治療意欲は乏しいのですが、先生にご助言いただくとよいかと思いまして」

私は少し考えて、「マサルも母親も治療意欲が乏しいというよりは、病状がほとんど理解できていないと思いますよ。マサルは知的に問題があるかもしれないし、母親も認めています。マサルは知的障害があるということにして（私の神経・精神外来で）併診しましょう」と答えました。

治療意欲がないわけではないが……

次回の診察で、マサルの母に「支援学級に行けば糖尿病のことも学校で配慮してもらえるから、支援学級に行くことをお父さんに勧めてください。今日はマサル君の知能検査を予約しました」と説明しました。

マサルのIQは70で知的障害と境界知能の境目ですが、中学2年に進級するタイミングで支援学級に在籍することになりました。

マサルの診察時にカバンの中にお菓子が入っていました。マサルに「おやつを食べているか」と確認すると「食べていない」とうそをつきました。

たぶん主治医からも繰り返し同じことを注意されているのでしょう。そこで「体育の授業があるときにはおやつ食べてもいいんだね」と聞くと、「今日は体育があります」「でも今日診察に来ているから体育は参加できないでしょ？」「そうでした」と屈託のない受け答え。

マサルも母もお互いを「デブ」と批判しあうも、協力して治療効果をあげようとしているようには見えません。このようにマサルと母には、糖尿病の主治医の期待通りの食生活が難しく、糖尿病の管理は今1つの状態が続いています。

境界知能の人は、自分の健康管理や生活管理にも一定の制約を受けます。

マサル親子を見ていると、その背景として、説明の内容が理解できず、自身で食事や生活の計画を立てて実行することができないと考えました。

マサルも母も、治療意欲がありません。治療方針に反発しているのではなく、かみ砕いて説明しないとわからないだけなのだと思いました。

【解説】医師は、本人や家族に説明をするときに、正常とされる知能の人を対象として話しています。ところが、マサルと母のように境界知能と思われる人は、その内容を理解できていないことがしばしばあります。AAIDDのテキストにも自分の健康の管理ができないという記載がありますが、せっかく医療機関につながっても、指導内容が理解できないとその効果はあがりません。必要に応じて、ケースワーカーや地域の福祉担当との連携も求められます。

さらに「日本に1700万人いるとされる「境界知能」の人たち…当事者を見てきた医師が明かす「その実態」」では、7人に1人いるとされ、知的障害と平均値のボーダーにある境界知能の実態に迫っていく。

【つづきを読む】日本に1700万人いるとされる「境界知能」の人たち…当事者を見てきた医師が明かす「その実態」