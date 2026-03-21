世界最高の富豪イーロン・マスク氏が過去のツイッター（現在X）買収過程で故意に株価を落としたとし、投資家に賠償するべきという評決があった。

AP通信とブルームバーグ通信によると、米カリフォルニア北部連邦地裁の陪審員団は20日（現地時間）、マスク氏とツイッター投資家の間の民事訴訟で「ツイッターにスパム・偽アカウントが蔓延している」と主張したマスク氏の掲示物のため投資家がだまされたとし、このように評決した。

ただ、計画的な操作があったのではないと判断し、一部の詐欺疑惑に対しては無罪の意見を出した。

陪審員団はマスク氏が1株あたり3〜8ドル（一日基準）を賠償するべきと判断した。

機関投資家と個人投資家が共に提起した集団訴訟だっただけに、マスク氏が支払うべき金額は数十億ドルにのぼると、NBCニュースは予想した。

今回の訴訟はマスク氏のツイッター買収過程を問題にしたものだ。

マスク氏は2022年4月、ツイッターを1株54．20ドル、計440億ドル（約7兆円）で買収するとして契約を締結し、突然「スパムおよび偽アカウントがツイッター使用者の5％未満という計算の具体的な根拠を待つ間、買収取引を一時的に保留する」とツイートした。

このため投資家が動揺し、株価は1株30ドル線まで下落した。

同年、ツイッターが訴訟を提起すると、マスク氏は契約条件通りに買収を終えた。