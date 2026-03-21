「私服SPまでスポンサー」「変顔禁止の自主規制」…大谷翔平がWBCで見せた「規格外のスターぶり」

「大谷取材はおっかない」

侍ジャパンの顔としてWBCを戦い抜いた大谷翔平（31）。チームは準々決勝で敗れたものの、３本塁打を記録して大会ベストナインにも選出された大谷が群を抜く存在感を見せつけたのは、グラウンド外でも同じだった。大会期間中の一挙手一投足を、あらゆるスポンサーがサポートしていたのだ。

「移動時の私服は高級アパレルブランドのHUGO BOSSかニューバランスの製品を身につけていました。驚いたのは、今大会の宿泊先で大谷選手のために用意された部屋のマットレスが、わざわざ寝具メーカーの西川が開発した大谷お気に入りのものに変更されていたこと。

部屋の中にはこれまた伊藤園の緑茶、明治のプロテインブランド『ザバス』が準備されていたといいます。大谷はこれらの企業すべてとスポンサー契約を結んでいるのです」（侍関係者）

ここまではほかのトップアスリートでも珍しくない光景だが、大谷の場合は身辺警護さえスポンサーが担当していたという。

「１年前からアンバサダーを務める大手警備会社のセコムが、大谷の身辺警護を担ったといいます。’23年の前回大会でも名古屋から大阪、大阪から東京へはチームと一緒に新幹線で移動していた大谷ですが、“万が一”があってからでは遅い。そのため、複数の制服、私服SPが“チーム大谷”として編成され、警護に当たったのです。チームメートは『ちょっと別格ですね……』と息をのんで見守っていました」（同前）

大谷をサポートしたのはスポンサー企業だけではない。大会報道に当たったメディアも、「大谷ルール」を適用したという。

「主催者側より、『グラウンド外での大谷を一切報じるな』というお達しがありました。SNSではファンが撮影した選手たちの映像、画像がアップされていましたが、我々がそうした映像を撮影することはできませんでしたね……」（キー局関係者）

これに加え、メディア各社は自主規制ルールまで敷いていたという。

「大会初戦前に、全社が示し合わせたかのように横並びで『大谷の崩れた表情や面白い顔が撮れても、それを掲載したり放映したりするのはやめましょう』という話が出て、各社が同意したといいます。他の選手に対してはそんなルールはなかったんですが……。

ドジャース移籍時、複数のテレビ局が購入したばかりの大谷邸を勝手に取材し、大谷サイドが激怒した苦い過去があるからです。あれ以来、大谷サイドは日本メディアの報道姿勢をずっと疑問視していますし、メディアも『大谷に嫌われたら俺たちはおしまいだ……』と過剰に気を使っている。『WBC取材は楽しいけど、大谷取材はおっかないので担当したくない』という本音を漏らすマスコミ関係者も続出しました」（同前）

衣食住、果ては移動までスポンサーがサポートし、メディアは特別ルールを用意。すべてが規格外だった。