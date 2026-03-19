◇第98回選抜高等学校野球大会 1回戦 八戸学院光星(青森)15−6崇徳(広島)(19日、甲子園球場)

選抜高校野球大会が始まり大会1日目の第3試合で八戸学院光星と崇徳が対戦しました。

高校野球では今大会から指名打者制（DH）を導入。さらに先発投手を指名打者として出場させる「大谷ルール」も採用されます。

八戸学院光星は北口晃大選手に「大谷ルール」を適用し、先発投手兼・4番指名打者で出場。3年生の北口選手は身長189センチ、体重90キロで仲井監督はチームのエースであり4番で主将の大黒柱と信頼を置きます。

北口選手は初回、1アウト1塁3塁のチャンスで打席が回りますがショートフライで無得点となります。

そのウラ、マウンドに上がった北口選手は1アウトから連打でピンチを作ると、味方のエラーで先制点を奪われます。さらに1塁2塁でレフトへツーベースを打たれ、この回3失点。2回は2本のヒットなどで1点を奪われ0-4とされました。

3回の第2打席は1アウト1塁2塁でダブルプレーに倒れますが、4回に味方がヒットと相手のエラーを絡め3点を奪い3-4とします。

3回からは相手打線を無安打に抑えた北口選手は5回、先頭にヒットを許すと送りバントなどで1アウト1塁3塁のピンチ。ここで崇徳にスクイズを狙われますが、北口選手の好判断で本塁タッチアウト。後続も抑えピンチを乗り切りました。

すると7回、八戸学院光星は先頭の菅沼晴斗選手のスリーベースなどで1アウト1塁3塁を作ると、北口選手に打席が回ります。2ボール1ストライクからアウトコースの球をライトへ流しタイムリー。同点に追いつきました。

さらに8回、ランナーを1人置き菅沼選手が今度はレフトスタンドにホームランを放ち、6‐4と逆転に成功しました。

しかしそのウラ、ランナー2塁でショートがエラー。さらにセカンドゴロもエラーで1点を返されると、1アウト2塁3塁でキャッチャーのけん制が悪送球となり同点となります。それでも北口選手は三振とセンターフライで後続を抑え、勝ち越しは許しませんでした。

そして延長10回のタイブレークに入ると先攻の八戸学院光星は満塁で佐々木龍馬選手がタイムリー、さらに押し出しの死球に犠牲フライ、北口選手にもセンターオーバーのツーベースが飛び出しこの回9点を奪いました。

そのウラを3人で終わらせた北口選手は10回を投げ抜き129球、被安打9、10奪三振、6失点（自責点2）の活躍。15−6で八戸学院光星が2回戦に進みました。