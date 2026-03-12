のん、雲一つない青空の下でロケオフショット
俳優・アーティストののんが12日、オフィシャルブログを更新。出演ドラマの最終回を告知するとともに、印象的なロケオフショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
のんは、timeleszの菊池風磨が主演を務める、中京テレビ・日本テレビ系水曜プラチナイト『こちら予備自衛英雄補?!』（毎週水曜深夜０：24）に出演中。
この日、「英雄補」と題してブログを更新すると「ドラマこち予備 本日最終回。10分遅れの24:34から放送予定です」とドラマの放送を告知。「英雄補のみんなは英雄になれるのか？ 英雄ってなんなんのか？見届けてね」と呼びかけた。
ブログには、雲一つない青空の下、円形に並んだコンクリート柱が印象的なモニュメントの前で黒のロングコートに迷彩色のパンツ、黒のブーツを合わせたカジュアルな装いののんが、凛とした表情でまっすぐ前を見据える姿や、空を見上げるような仕草や体をかがめながら笑みを浮かべた自然な表情など、開放感のあるロケーションの中でリラックスしたオフショットを複数枚公開している。
この投稿にファンから「素敵なオフショット」や「最高に面白かった」「最後まで、見届けます」「みんな かっこよかったと思います」「３．１１。英雄、ヒーローとは、あの日自分の命もかえりみず命を救う為に散って行った名もない人達」「大好きな人を守りたい、守りたい存在を繋ぎたい気持ちも英雄の一部」「当たり前じゃないヒーロー みんなカッチョよかったよ」などの声が寄せられている。
