ËÜÅÄ·½Í¤¡¡¥¤¥é¥ó¤Î£×ÇÕÉÔ»²²ÃÉ½ÌÀ¤Ë±Ñ¸ì¤Ç»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎËÜÅÄ·½Í¤¤¬£±£²Æü¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥é¥óÂ¦¤¬£×ÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¼«¿È¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¸òÀï¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¥¤¥é¥ó¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¿Ã¤Ï¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢£¶·î¤«¤éÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Æ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¿Ã¤Ï¡ÖÉåÇÔ¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤¬»ä¤¿¤Á¤Î»ØÆ³¼Ô¤ò»¦³²¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬£×ÇÕ¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÅÄ¤Ï¤³¤Îµ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡Ö£É¡¡£Ë£î£ï£÷¡¡£é£ô¡¤£ó¡¡£ö£å£ò£ù¡¡£ó£å£î£ó£é£ô£é£ö£å¡¡£ô£è£é£î£ç¡¡£â£õ£ô¡¡£É¡¡£ð£å£ò£ó£ï£î£á£ì£ì£ù¡¡£÷£á£î£ô¡¡£ô£è£å£í¡¡£ð£á£ò£ô£é£ã£é£ð£á£ô£å¡¡£ô£è£å¡¡£×£ï£ò£ì£ä¡¡£Ã£õ£ð¡Ï¡Ê¤È¤Æ¤â¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÌäÂê¤À¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÈà¤é¤¬¥ï¡¼¥ë¥È¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤È±ÑÊ¸¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¥¤¥é¥ó¤ÎÁª¼ê¤ÏËÜÅö¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¡Öº¤Æñ¤Ê»þ´ü¤À¤«¤é¤³¤½¥¤¥é¥ó¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤Ï¹ñÌ±¤Ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ï¤º¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£