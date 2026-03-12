「大変申し訳ない」松本洋平文科大臣が“W不倫”を国会で認めた！ 議員会館デートは「普通にお話を…」
〈《高市内閣に衝撃不倫スキャンダル》松本洋平文科相（52）が既婚女性と“Ｗ不倫”〈ラブホテルや議員会館の自室に彼女を…〉〉から続く
「週刊文春」が報じた、松本洋平文科大臣（52）の“議員会館W不倫”。3月12日の衆議院予算委員会で、松本大臣が不倫関係を認めた。中道改革連合の早稲田夕季議員に対する答弁。
【画像】「週刊文春」が入手した松本氏が不倫相手を誘うLINE
松本洋平文科相 ©︎時事通信社
松本氏はW不倫報道について「妻とは話をしている。真摯に謝罪をし、受け入れてもらった。既に家族間では整理がついている」として事実関係を認めたうえで、「大変申し訳なく思っている」と陳謝した。議員会館デートについては「（館内の）案内をさせていただいて、意見交換、そして普通にお話をさせていただいた」と答弁。大臣としての職責について問われると「これからも全力を尽くす」と語った。
