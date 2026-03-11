厚さ18mmの超薄型、65W PD対応！5台同時充電できる電源タップ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、厚さ18mmの超薄型ボディにAC×2とUSB（Type-C×2・A×1）を搭載し、最大65W PD急速充電でノートPCにも対応するGaN採用電源タップ「700-TAP092BK」を発売した。
■厚さわずか18mm、バッグに収まる電源タップ
本製品の最大の特長は、厚さ約18mmという超薄型設計だ。ノートパソコン用アダプターと一緒にバッグへ収納してもかさばらず、出張やカフェワークなど外出先での使用にも最適。コンパクトながらしっかりと電源を確保できるため、これ1台でスマートな電源環境を持ち運べる。
■ノートPCも充電できる最大65W PD対応
USB Type-CポートはUSB Power Deliveryに対応し、最大65Wの高出力充電が可能だ。ノートパソコンやタブレットなどの高消費電力デバイスにも対応し、従来のUSB充電器では難しかった高速充電を実現。外出先でもPCの電源を素早く確保でき、仕事の効率を大きく高める。
■1台で最大5台を同時充電
ACコンセント2口に加え、USB Type-C×2、USB-A×1の合計5ポートを搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホンなど、複数のデバイスを同時に充電できる。デスク周りの充電器をまとめることができるため、電源周りをすっきり整理できるのも魅力だ。
■隙間に配線しやすい薄型L字プラグ
本製品は、壁面コンセントに差し込んでも出っ張りを抑えられる薄型のL字プラグを採用している。プラグ部分の厚さはわずか約10mmで、家具の背面や壁とのすき間にもすっきり配線できる。壁際でも邪魔になりにくく、デスク周りやテレビ裏などの配線をスマートにまとめることができる。
■安全性にも配慮した安心設計
AC差込口にはホコリの侵入を防ぐ安全シャッターを搭載し、トラッキング火災対策にも配慮している。また、雷ガード機能により接続機器を雷サージから保護。さらにスマートICを搭載し、接続機器に応じて最適な電流を自動で供給します。安全性と利便性の両方を兼ね備えた電源タップだ。
■最大65W PD急速充電でノートPCにも対応するGaN採用電源タップ「700-TAP092BK」
