発火しても炎を外に出さない！難燃性モバイルバッテリーケース
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、モバイルバッテリーの万が一の発火リスクに備えた、難燃性モバイルバッテリー「200-BAGINFP1SV（Sサイズ）」と「200-BAGINFP2SV（Mサイズ）」を発売した。
■万が一に備える“4層”の安心設計
本製品は、1層目シリコン加工ガラス繊維、2層目ガラス繊維、3層目難燃ファスナー、4層目難燃テープからなる4層構造を採用。高い耐熱性を実現し、万が一モバイルバッテリーが発火した場合でも火の拡大を抑制する。見えないリスクに備える構造設計で、持ち運び時の不安を軽減する。
■内側も外側も燃えにくい徹底仕様
ケース全体に難燃性素材を使用し、内側・外側の両面から安全性に配慮した。内部での発火リスク対策だけでなく、外部からの火にも強い設計だ。バッテリーはもちろん、ケーブルや小物などの収納物もまとめて保護。日常の安心感を一段と高める。
■延焼リスクを抑える構造
発火時の火の広がりを最小限に抑える構造を採用した。周囲への延焼リスクを低減し、家庭内やオフィス、移動中のバッグ内でも安心して使用できる。
■撥水加工＆スリム設計で日常にフィット
表面には水を弾く加工を施し、軽度の水濡れから収納物を守る。さらにスリム設計のため、カバンや引き出しにすっきり収納可能。安全性だけでなく、使いやすさにもこだわりました。ビジネスシーンにもなじむシンプルなデザインだ。
■商品詳細
■難燃性モバイルバッテリーケース「200-BAGINFP1SV（Sサイズ）」
