渡辺美奈代、歴代″ひな祭りごはん″を21枚一挙公開！
歌手でタレントの渡辺美奈代が２日、オフィシャルブログを更新。2019年頃からの華やかな“ひな祭りごはん”を一挙に公開し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、「ひな祭り振り返ってみました」と題してブログを更新した渡辺。色とりどりの具材を美しく散りばめたちらし寿司や、いくらやまぐろ、錦糸卵、きゅうりなどをバランスよく盛り付けた華やかな寿司桶、はまぐりのお吸い物、茶碗蒸しなど、春らしさあふれる食卓の写真を複数枚公開。
また、2021年には「桜餅を初めて手作りもしてました」と振り返り、ほんのり桜色に染まった手作り桜餅の写真も披露。「懐かしい〜」とつづり、家族の思い出をかみしめた。
さらに2024年、2025年のひな祭りの食卓も紹介。いくらが華やかにのった具だくさんの茶わん蒸しや桜の花の塩漬けをあしらったスイーツ、チューリップを飾った春らしい テーブルコーディネートなども披露し、季節感あふれる“桃色の世界”でブログを締めくくった。
この投稿にファンから「どれも美味しそうで可愛い」「お雛様お料理」「素晴らしい」「美奈代さんのお雛様お料理 楽しみにしてます」「素敵すぎて、じっと見ていました」「美奈代さんのひな祭り本当に…とっても綺麗」「とっても可愛くて…桃色の世界素敵過ぎます」「美奈代さんのセンス！優しい世界大好き」「どれも美味しそうなひな祭りのご馳走」「すごい」などの声が寄せられている。
