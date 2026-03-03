副菜やサラダで活躍しがちな万能野菜「ニンジン」。じつは、おかずだけでなくスイーツにもぴったりなんです。今回は、農家の娘として旬の食材レシピを発信するセリナさんに、ニンジンの優しい甘味が決め手の「キャロットケーキ」のレシピを教えてもらいました。米粉を使ってヘルシーなので、ダイエット中でもおいしく食べられる一品です。ホワイトデーにもおすすめです。

米粉でヘルシー！優しい甘さのキャロットケーキ

ニンジンをたっぷり加えることで、自然な甘味としっとり感がアップ。シナモンのほんのりスパイシーな味わいもクセになります。

【写真】ドライフルーツに米粉をまぶす

野菜のおやつとは思えない、満足感のあるキャロットケーキです。ぜひつくってみてください！

●キャロットケーキ

【材料（18cmパウンド型1本分）】

＜キャロットケーキ＞

ニンジン　200g
卵　2個
きび砂糖　80g
米油　100cc
ラム酒　大さじ1
ドライフルーツ　50〜80g
A[米粉130g　シナモン小さじ2〜3　ベーキングパウダー4g　塩ひとつまみ]

＜チーズフロスティング＞

クリームチーズ　100g　※水きりヨーグルト100gでもOK
砂糖　30g（お好みで調整してください）
レモンの絞り汁　小さじ1〜2

【つくり方】

（1）　オーブンを170℃に予熱する。

（2）　卵と砂糖をよく混ぜ合わせる。

（3）　米油、ラム酒を追加してさらによく混ぜる。

（4）　ニンジンをすりおろし、（3）に追加し混ぜ合わせる。

（5）　Aを加え、ゴムベラでさっくりと混ぜ合わせる。

（6）　ドライフルーツに米粉小さじ1（分量外）をまぶしてから生地に加え、（5）に追加しよく混ぜる。※米粉をまぶしておくことで、生地の底に沈みにくくなります。

（7）　パウンド型にクッキングシートを敷き、生地を流し込む。

（8）　予熱したオーブンで約40分焼く。竹串を刺して生地がついてこなければ完成です。

●「チーズフロスティング」でもっとおいしく！

（1）　室温に戻したクリームチーズをなめらかになるまで混ぜる。

（2）　砂糖を加えてよく混ぜ、レモンの絞り汁を加えてよく混ぜたら完成！　キャロットケーキにトッピングして食べるとおいしいです。ゆるい場合は冷やしてから塗ると塗りやすいです。

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください