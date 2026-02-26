障がい者の自立支援施設が全焼･･･放火の疑いで施設関係者の54歳女を逮捕【新潟】
新潟市西蒲区に住む54歳の女が、放火の疑いで逮捕されました。警察は、女の認否を明らかにしていません。
2025年11月、燃えているのは新潟市西蒲区夏井にある地域活動支援センター『自遊館まほろば』障がい者の自立支援施設です。木造一部2階建ての施設1棟が全焼しましたが、当時人はおらずケガ人はいませんでした。
警察は26日午前、この施設の関係者で新潟市西蒲区に住む無職・小林真理子(54)容疑者を非現住建造物等放火の疑いで逮捕しました。警察は今後の捜査に支障があるとして、小林容疑者の認否を明らかにしていません。引き続き動機などを調べています。
