『イカゲーム』を模した日本AVのパッケージ画像を投稿し騒動に…パク・ソンフン、復帰作で心境告白

『イカゲーム』をめぐる“炎上投稿”で注目を集めた俳優パク・ソンフンが、騒動後初のドラマ復帰作で胸中を語った。

発端となったのは、『イカゲーム』をパロディ化した日本AVのパッケージ画像を投稿した一件だ。

【画像】パク・ソンフン、日本のAV画像を投稿

2月26日、ソウル九老（クロ）区のホテルで、ディズニープラスでも配信されるJTBCの新土日ドラマ『未婚男女の効率的な出会い方』の制作発表会が行われた。

この場には主演俳優のハン・ジミン、パク・ソンフン、イ・ギテク、そして演出を担当したイ・ジェフン監督が出席し、トークを交わした。

『未婚男女の効率的な出会い方』は、恋を決意した女性がお見合いに出かけ、異なる魅力を持つ2人の男性と出会い、惹かれ、揺れ動きながら、最終的に真の愛の意味を見つけていく物語を描いたドラマだ。

“ラブコメの女神”と呼ばれる女優ハン・ジミンがヒロインのイ・ウィヨン役を演じ、安定型の男性ソン・テソプ役のパク・ソンフン、変数だらけの男性シン・ジス役のイ・ギテクとの三角関係ロマンスを披露する予定で、期待を集めている。

（写真提供＝OSEN）パク・ソンフン（左）とハン・ジミン

特にパク・ソンフンは、本作を通じて個人的な論争を乗り越え、初めて男性主人公としてドラマに出演する点で注目を集めている。

2024年12月、『イカゲーム』シリーズへの出演で大きな話題を集めていた際、SNSを通じて『イカゲーム』を題材にしたAVのパッケージを共有し、削除するというミスを犯し、大きな論争に巻き込まれたためだ。

最終的には、騒動の問題点を所属事務所の関係者に伝えようとした過程で生じたミスだったとして一応の収束を見せたが、ネットユーザーの間で賛否両論が巻き起こり、激しい議論を呼んだ。この騒動でドラマ『暴君のシェフ』から降板している。

『未婚男女の効率的な出会い方』は、そうしたパク・ソンフンが論争を乗り越えて選んだ最初のドラマ復帰作であり、ロマンティックコメディジャンルとしても注目を集めている。

これに対し、パク・ソンフンは復帰の心境を問う取材陣の質問に、「以前に比べて、より慎重で厳かな態度で、作品と人生に向き合いながら過ごしている」と打ち明けた。

（写真提供＝OSEN）パク・ソンフン

続いて本作を選んだ理由については、「第一に、ハン・ジミンさんが出演するという話を聞き、以前からファンだったので一緒に仕事がしたいという気持ちが大きかった。また、私たちのドラマは生活に密着した作品だ。これまで荒々しい役を多く演じてきたが、別の一面を見せられると思い、出演を決めた」と語った。

『ザ・グローリー〜輝かしき復讐〜』では、いじめグループの一人であるチョン・ジェジュン役を、『イカゲーム』のシーズン2とシーズン3ではトランスジェンダーのヒョンジュ役を演じて強烈な印象を残したパク・ソンフンは、「負担というよりは、ロマンティックコメディジャンルとして気楽に臨めるという期待感があった。イ・ジェフン監督の作品に対する期待が大きかったので、リラックスして作品に臨んだ」と述べた。

『未婚男女の効率的な出会い方』は、2月28日22時40分に韓国JTBCで初放送される。日本では同日、ディズニープラスで独占配信される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・ソンフン プロフィール

1985年2月18日生まれ。2008年の映画『霜花店（サンファジョム）運命、その愛』でデビュー。ドラマ『スリーデイズ』『六龍が飛ぶ』『嫉妬の化身〜恋の嵐は接近中！〜』などに出演し、2018年の『たった一人の私の味方』で知名度が上昇。2022年のNetflixドラマ『ザ・グローリー〜輝かしき復讐〜』、2024年のヒットドラマ『涙の女王』で“悪役”を演じ、一気にブレイクした。プライベートでは、2017年3月から公開恋愛してきた女優リュ・ヒョンギョンと、2022年8月に破局している。