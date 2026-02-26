世界中で愛され続ける最強のコンビ『トムとジェリー』の新作アニメ映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤（コンパス）』が、2026年5月29日より日本公開となることがわかった。特報映像が届いている。

『トムとジェリー』の新作アニメ映画

『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤（コンパス）』

5月29日 日本公開決定！



ただのケンカでは終わらない！

映像で明らかになったのは、トムとジェリーの変わらぬ関係性と、まさかの新設定だ。舞台はニューヨークの博物館。トムは、ここで警備員のアルバイト中。「ネズミ進入禁止」を勝手に掲げ、侵入してきたジェリーといつもの壮絶な追いかけっこを開始する。

しかし、今回はただのケンカでは終わらない。もみ合いの末、トムがいよいよジェリーを捕まえたその瞬間、展示されていた「魔法の羅針盤」が起動。ふたりは眩い光に包まれ、見知らぬ世界へと飛ばされてしまう。

そこは過去なのか、未来なのか？ 果たしてトムとジェリーは、元の世界に戻れるのか!?「世界一有名な追いかけっこ」が巻き起こす、シリーズ史上最大級で贈るタイムスリップ大冒険がいま、始まる。

© 2025 Warner Bros. (F.E.). All Rights Reserved.

公開決定を記念し、3月20日よりムビチケ前売り券（カード）の発売も決定。購入特典は、ファン必見の「追いかけっこ！ステッカーセット」。トム、ジェリー、そして物語のキーアイテムとなる「星の羅針盤」の3枚が封入される、本作だけの限定アイテムだ。

© 2025 Warner Bros. (F.E.). All Rights Reserved.

『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤（コンパス）』は2026年5月29日、日本公開。