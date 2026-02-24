ニューヨーク・嶋佐、千鳥・大悟の私服を大絶賛「高い服を…」
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#350を２月22日（日）夜11時より無料放送した。
今回の放送では、お笑いコンビ・ニューヨークが５年ぶりに『チャンスの時間』に登場。５年前の企画内でニューヨーク・嶋佐和也が放った「生きづらいです、自分が正しすぎて」という発言が今SNSで再び拡散され、共感を集めていることを受け、特別企画「嶋佐セミナー2026」を緊急開催。千鳥とニューヨーク・屋敷裕政、ゲストのタレント・ベッキーが受講者として参加。お笑いコンビ・ダイタクと銀河ゆめゆめの坂田光が進行役を務め、現代を導く“求道者”嶋佐の独特な感性を紐解いた。
ダイタク・拓は「勉強してる時点でオシャレじゃないね」と“嶋佐先生のお言葉”を紹介し「大先輩でも、売れている人でも、オシャレじゃない人はバカにしている」「心から尊敬しているのはおぎやはぎさん」と説明。「“勉強してるんだな”と伝わっちゃうファッションが（オシャレじゃない）」と語る嶋佐に、ノブが「今日の僕の格好、どうですか？」とグレーのコートにキャップをかぶった私服写真を公開。嶋佐は「コートを着てから、キャップを何回も変えたでしょう」と推測すると「組み立てちゃってる。感覚でやらないと」と指摘。さらに“センスを磨く方法”を聞かれると「あんま言いづらいんですけど、ノブさんの場合マジで顔がダサいんで」と辛辣な一言も飛び出し、スタジオは爆笑。
一方、「ほんまに帽子とか選ばない。上と合ってないんやろうけど」と語る上下スウェットにブルゾンを合わせた大悟の私服も公開。嶋佐は「大悟さんの方がかっこいい。ナチュラル」と評価すると「高いよ、服は」と上下スウェットとアウターの値段を明かした大悟に「高い服をこんだけ安く見せられる」「そのかっこよさ好きですね」と大絶賛。「いかに高い服を安く見せるか」が、オシャレのカギだと持論を展開。
また、坂田が明かした“嶋佐先生のお言葉”は「未来は見えている」というまさかの発言。坂田は「2020年以前に『ジムをやったほうがいい』と言って、今のクリスタルジムがある」とし、さらに「昨年、160万円で10kgの銀塊を購入されたんですが、今、420万円になってます」と嶋佐の先読み能力の高さを熱心に語る。そこで屋敷が「儲け話にすぐ飛びつくだけ。パーソナルジムもバーで知り合ったやつに誘われてやろうとしたら、そいつおらんくなった」と割って入ると、嶋佐は「でもやってればマジで当てれたし。株もちょろちょろやってます。全部合わせて１割程度は上がってる」と反応。そんな嶋佐に大悟が「今後流行るもの、わかってるんですか？」と質問すると、嶋佐は「高市株、レアアース、フィジカルAI、どれかは買っておいた方がいいでしようね」と回答。屋敷は「全部 TikTokとかYouTubeとショートで見たこと」「こいつYouTubeとTikTokで政治と経済しか勉強してないんですよ」と暴露し、笑いを誘った。
さらに、「もう女は口説かない」という嶋佐の名言も。その理由について「もうガッツきはしなくなりましたね」と語った嶋佐に、大悟やベッキーは「って言うだけ？」「そのままだった」と小さくツッコミ笑いが。続けて「今の若い子はテレビを見ないから、平気で『知らない』と言われる。その瞬間シャットダウン」と語った嶋佐に、屋敷は「情けな」と思わずツッコミを入れ「ただのファン喰いやん」と呆れる事態に。大悟が「今の先生はモテるんですか？」と尋ねると「もちろんモテない時もありますけど、モテる時も全然あります」と答えた嶋佐に「そりゃそうやろ」「普通のこと言ってるだけやん」とツッコミが殺到。さらにはダイタク・大から「嶋佐が口説いた女性と３人で嶋佐の家に行くことになって」と若かりし頃のエピソードも披露され、大悟が爆笑する場面も。
そのほか、空港の免税店で“40万円のブレスレット”に出会った時に放った「パリの気まぐれだったら仕方ねぇな」という名言や「今の時代、みんなもっと海外を意識した方がいい」「ギャラのケタが一個違うらしい」と熱弁した世界へ向けた提言も。嶋佐独自の感性が光る内容から“普通のことを言っているだけ”という名言が連発し、スタジオは困惑と笑いが入り混じる結果となった。
本放送は、放送後７日間、無料で見逃し視聴が可能。
（C）AbemaTV, Inc.
今回の放送では、お笑いコンビ・ニューヨークが５年ぶりに『チャンスの時間』に登場。５年前の企画内でニューヨーク・嶋佐和也が放った「生きづらいです、自分が正しすぎて」という発言が今SNSで再び拡散され、共感を集めていることを受け、特別企画「嶋佐セミナー2026」を緊急開催。千鳥とニューヨーク・屋敷裕政、ゲストのタレント・ベッキーが受講者として参加。お笑いコンビ・ダイタクと銀河ゆめゆめの坂田光が進行役を務め、現代を導く“求道者”嶋佐の独特な感性を紐解いた。
一方、「ほんまに帽子とか選ばない。上と合ってないんやろうけど」と語る上下スウェットにブルゾンを合わせた大悟の私服も公開。嶋佐は「大悟さんの方がかっこいい。ナチュラル」と評価すると「高いよ、服は」と上下スウェットとアウターの値段を明かした大悟に「高い服をこんだけ安く見せられる」「そのかっこよさ好きですね」と大絶賛。「いかに高い服を安く見せるか」が、オシャレのカギだと持論を展開。
また、坂田が明かした“嶋佐先生のお言葉”は「未来は見えている」というまさかの発言。坂田は「2020年以前に『ジムをやったほうがいい』と言って、今のクリスタルジムがある」とし、さらに「昨年、160万円で10kgの銀塊を購入されたんですが、今、420万円になってます」と嶋佐の先読み能力の高さを熱心に語る。そこで屋敷が「儲け話にすぐ飛びつくだけ。パーソナルジムもバーで知り合ったやつに誘われてやろうとしたら、そいつおらんくなった」と割って入ると、嶋佐は「でもやってればマジで当てれたし。株もちょろちょろやってます。全部合わせて１割程度は上がってる」と反応。そんな嶋佐に大悟が「今後流行るもの、わかってるんですか？」と質問すると、嶋佐は「高市株、レアアース、フィジカルAI、どれかは買っておいた方がいいでしようね」と回答。屋敷は「全部 TikTokとかYouTubeとショートで見たこと」「こいつYouTubeとTikTokで政治と経済しか勉強してないんですよ」と暴露し、笑いを誘った。
さらに、「もう女は口説かない」という嶋佐の名言も。その理由について「もうガッツきはしなくなりましたね」と語った嶋佐に、大悟やベッキーは「って言うだけ？」「そのままだった」と小さくツッコミ笑いが。続けて「今の若い子はテレビを見ないから、平気で『知らない』と言われる。その瞬間シャットダウン」と語った嶋佐に、屋敷は「情けな」と思わずツッコミを入れ「ただのファン喰いやん」と呆れる事態に。大悟が「今の先生はモテるんですか？」と尋ねると「もちろんモテない時もありますけど、モテる時も全然あります」と答えた嶋佐に「そりゃそうやろ」「普通のこと言ってるだけやん」とツッコミが殺到。さらにはダイタク・大から「嶋佐が口説いた女性と３人で嶋佐の家に行くことになって」と若かりし頃のエピソードも披露され、大悟が爆笑する場面も。
そのほか、空港の免税店で“40万円のブレスレット”に出会った時に放った「パリの気まぐれだったら仕方ねぇな」という名言や「今の時代、みんなもっと海外を意識した方がいい」「ギャラのケタが一個違うらしい」と熱弁した世界へ向けた提言も。嶋佐独自の感性が光る内容から“普通のことを言っているだけ”という名言が連発し、スタジオは困惑と笑いが入り混じる結果となった。
本放送は、放送後７日間、無料で見逃し視聴が可能。
（C）AbemaTV, Inc.