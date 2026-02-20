WEST.中間淳太、念願の台湾ガイドブック刊行決定「本当に嬉しい」限定トークショーも開催
【モデルプレス＝2026/02/20】WEST.の中間淳太が、台湾のグルメ・夜市・ショッピング・観光を案内する「中間淳太の満福台湾ガイド」を講談社より4月20日に発売することが決定した。
巻頭では「淳太の最好な過ごし方」と題し、朝・昼・晩とおすすめの観光エリアを特集。地元の人のように過ごせる美味しい朝ごはん、台北に来たら必ず行く買い物スポット、ビブグルマンにも掲載された絶品麺や雰囲気溢れるカフェなどを掲載。意外とガイドブックに登場しない、ローカル御用達のフライドチキンやタイ料理などのチェーン店も紹介。夜市特集では、「淳太的夜市グルメチャート」と題して、夜市のおすすめフードを解説。「子どもの頃から士林夜市でダージーパイ（大鶏排）をずっと食べていた！」という台湾っ子ならではのセレクトが光る。
【写真】WEST.メンバー、台湾夜市で撮影されたガイドブック書影解禁
◆台湾育ちのWEST.中間淳太、本格的なガイドブック刊行決定
ここ数年の日本人の観光先人気No.1の台湾。小学4年生から中学3年生までの6年間、台北で育った中間は2025年5月に台北市の観光アンバサダーに就任。台湾にルーツを持ち、台湾で育った。
後半には台北市街を7つに分けた、わかりやすいエリアガイドが登場。さらに台北から足を伸ばし、台湾好きが注目する高雄・台南・台中などへの小旅行も提案。また、「淳太’s Column」と題して、台湾在住時の思い出の店などを再訪したエピソードも収録している。
台湾旅行をしたことがある人も、初めての人も、自分だけの「新しい台湾」が発見できて、より楽しめる。オススメショップやスポットを230軒以上掲載した本格的なガイドブックに。さらに、特別ふろくの本から外して持ち歩ける便利なTaiwan MAPには、日常会話に役立つ「淳太の台湾華語講座」もついている。
◆中間淳太「本作り」にも意欲的に協力
タイトル決定はもちろん、本の構成案から取材先セレクトやデザインの打ち合わせなど「本作り」に関すること、ほぼすべてに中間は熱心に参加していた。時には打ち合わせの最中に母に電話で自分の記憶を確認し、真夜中1時の高雄から始まったロケでは疲れも見せずに最高の笑顔を見せ、雨のロケでは濡れるのも構わずに率先してスタッフを引っ張っていた。また、宿泊先では感謝のメッセージを残してホテルスタッフを感激させたり、自筆の文字に納得がいかず、「申し訳ないけど差し替えてもらえますか？」と再提出したこともあった。そんな中間のもう1つの故郷である、台湾への熱い思いがたっぷり詰まった台湾ガイドブックとなっている。
◆中間淳太、大阪・東京にて限定トークショー開催決定
書籍の刊行を記念して、抽選で参加できる「台湾トークショー」を開催。6月6日に大阪・梅田蔦屋書店、6月7日に東京・誠品生活日本橋で行われる。詳しくは各書店の公式HP（20日正午サイトオープン）にて確認できる。（modelpress編集部）
◆中間淳太コメント
このたび、念願の台湾ガイドブックを刊行することになりました。本当に嬉しいです。そもそもこの世界に進むきっかけは、台湾に住んでいたからでした。そんな自分のすべてが始まった場所にご案内できたら心の底から嬉しく思います。タイトルの「満福」は、台湾に旅行でみなさんに福が満ちればと考え、つけさせていただきました。僕がよく行く好きな場所などはもちろん、これから行ってみたい場所やお店も詰め込んでいます。ぜひボロボロになるまで使いこんでください！そして新たな台湾を発見したら教えてくださいね。僕自身も、この本と一緒に、まだ知らない台湾を回りたいと思います。この本が、みなさんの福となれますように。
◆「中間淳太の満福台湾ガイド」主な内容
・1泊2日でこんなに楽しい！淳太の弾丸旅PLAN
・淳太的！台湾の最好な過ごし方 朝市でローカルな雰囲気を満喫
・ハシゴしたくなるほどおいしい朝ごはん
・迪化街で自分の好きを見つけよう
・注目の台湾発ブランドをチェック
・台湾っ子御用達のチェーン店へGO
・台湾麺の魅力にロックオン
・地元で愛されるB級グルメを食す
・伝統おやつのおいしさにハマる
・リアルに購入！おみやげLIST
・激ウマグルメが集結する夜市で食べ歩き
・淳太的夜市グルメチャート
・本場の味を堪能できる美食レストラン
・新鋭シェフが腕をふるう話題の店
・食事もおいしい大人の実力派バー
・熱炒でビールとおつまみを堪能
・コンビニ＆スーパーを使い倒す
・自分だけの香水づくりにTRY！
・TAIPEI TOWN GUIDE 台北市街
東區／迪化街／西門・龍山寺／中山／永康街／台北101／富錦街
・まだまだある！魅力的なSPOT
・台北からShort Trip！
高雄 ／台南 ／ 台中／ 九份
・淳太’s Column、淳太NOTEなど台湾での思い出エピソード
ほか
