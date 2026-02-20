どうしても心がついてこない日、ありませんか？

仕事や家事はできる。だけど心が追いつかない。

この連載では『メンタル養生』の著者で、京都の人気鍼灸師「すきさん」（本名：鋤柄誉啓 すきから・たかあき）が、たくさんの人の心の状態を見てきた経験と、東洋医学の知恵をもとにした、心がラクになるヒントをお伝えします。あたたかくて、ためになるメッセージはきっと心をほぐしてくれるはずです。

まずはSNSをやめる

「向いてないなと思って、たまに見るだけでSNSはやめました」という患者さんがいらして、メンタルが疲れやすい人には良い判断だなと思いました。

SNSでは、情報だけでなく、楽しかったこと、悲しかったこと、イヤなことなど、友人から他人まで、個人的な感情が容赦なく流れ込んできます。

知る必要のない人間関係を知ってしまうことや、知らなくてもいいことでモヤモヤすることがたくさんあります。

過剰な揺さぶりは、心を疲弊させる

心の動きは本来「気」を巡らせる働きがありますが、強過ぎたり、頻繁だったりするような、強く長く続く揺さぶりは「気」を消耗させます。

気が巡らずにイライラや不眠につながるSNS疲れは、まさに「メンタル疲れ」を招く原因と言えるでしょう。

心がザワつくものはミュート（ブロック）する、使うサービスを減らす、あまりにも疲労するようなら完全にストップするなどの対策を。

これは東洋医学が生まれた時代には必要のなかった養生ですが、現代に生きる我々には必要な処世術のように思います。

（本記事は、『メンタル養生』から一部抜粋・編集したものです。）