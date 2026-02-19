ACL2Æü´Ú·èÀï¹µ¤¨¤ëGÂçºå¡¢8¶¯¿Ê½Ð¤Ê¤é¥¿¥¤Àª¤È¤Î¡ÈºÆÀï¡É¤Ø!!
¡¡AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(ACL2)¤Ï18Æü¡¢ÅìÃÏ¶è·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï(¥é¥¦¥ó¥É16)Âè2Àï¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥Á¥ã¥Ö¥êFC(¥¿¥¤)¤¬¥Ú¥ë¥·¥Ö¡¦¥Ð¥ó¥É¥ó(¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢)¤ò2»î¹ç¹ç·×¥¹¥³¥¢3-1¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤¬19Æü¤ÎÂè2Àï¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¡¢½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥é¥Á¥ã¥Ö¥ê¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡GÂçºå¤Ï19Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç·Þ¤¨¤ëÂè2Àï¤Ç±º¹à¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥º(´Ú¹ñ)¤ÈÂÐÀï¡£¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤ÎÂè1Àï¤Ï1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡¤Æ¤Ð½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢3·î4Æü¤«5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè1Àï¤Ï¥Û¡¼¥à¡¢11Æü¤«12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè2Àï¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤Î³«ºÅ¡£¥é¥Á¥ã¥Ö¥ê¤È¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÂÐÀï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢GÂçºå¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¤â¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤â2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
