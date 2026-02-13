1000円以下で買えて、満足感もたっぷり。ラム酒が香るケーキから、高級感のあるおかきまで「ごほうびお菓子」をピックアップしました。ここでは、自分時間を楽しむのが上手なESSEフレンズエディターの3名に、とっておきのお菓子を紹介してもらいました。

1：甘党をおかき好きにさせる高級感抜群な一品

料理とお菓子づくりが好きな青村怜子さん（40代）。自分へのごほうびによく買っているのは、「柿山セレクトミニ」というおかきです。贈りものがきっかけでハマったのだとか。

【写真】ほうじ茶との相性抜群！高級感たっぷりおかき

「普段は甘いもの派ですが、あまりのおいしさに驚きました。1つひとつ違う味なので、今日はどれにしようかと悩みながらほうじ茶といただく時間が幸せです。カジュアルだけれど上品なパッケージが、自分へのごほうびに最適！」（青村さん）

・ごほうびおかき 柿山セレクトミニ 8枚入 ￥864（柿山）※編集部調べ

2：上品なラムレーズンとなめらかなバターがたまらない！

パン屋・ケーキ屋巡りが趣味のおだゆうさん（40代）。イチオシするのは、ラム酒漬けのレーズンがぜいたくに入った「鎌倉ウィッチ」。バタークリームとバターサブレとの絶妙なハーモニーに癒やされます。

「家事や勉強の合間、がんばった自分へのごほうびに。ホットコーヒーと合わせて、レーズンとバターの味わいを存分に感じるのが私の楽しみ方です」（おだゆうさん）

・鎌倉ウィッチ（ラムレーズン） 5個入 ￥880（鎌倉ウィッチ）※編集部調べ

3：ラム酒とブランデーの芳醇な香りが口いっぱいに広がる

家族4人暮らしで、これまで数多くの引っ越しを経験してきた中島陽子さん（30代）。そのなかで出合ったのは、広島県の銘菓「洋酒ケーキ」です。ラム酒とブランデーがたっぷりしみ込んでいる大人な味わいの一品。

「カステラ風の生地がきめ細かく繊細な舌ざわりで、焼き色のついた部分の香ばしさがお気に入りのポイント。お酒好きな友人に贈ってあげたくなる、深みのある味わいのお菓子です」（中島さん）

・洋酒ケーキ 5個入 ￥865（三上貫栄堂）※編集部調べ

※ この特集で紹介したアイテムは、撮影時に各店舗で販売されていたアイテムです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください