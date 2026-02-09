2¿Í¤Î´ÆÆÄ¤ò¡ÖñÙ¤·¤Æ¤¤¿¡×¡¡Þú¤Þ¤»¤ëÈáÁÔ¤Ê·è°Õ¡Ä¹âµé¼Ö¹ØÆþ¤Ç¼«µÔ¡ÖÇË»º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
´üÂÔÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿4Ç¯´Ö¤È¤Î·èÊÌ¡ÄÃ¦¡È¥í¥Þ¥óË¤¡É¤ØÇØ¿å¤Î¿Ø
¡Ö´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ë·Á¤Ïº£Ç¯¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ë¡×¡£¤½¤¦ÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ëÃæÆü¤Î±»ô¹Ò¾ç³°Ìî¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì³Ð¸ç¤¬Þú¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¼«µÔ¤È·è°Õ¤ËËþ¤Á°î¤ì¤¿¥¹¥Ô¡¼¥Á¤«¤é°ìÌë¡£²Æì¡¦ËÌÃ«¥¥ã¥ó¥×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤Ç¼«Ëý¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÈäÏª¡£¸ÀÍÕ¤Ë±³¤Ï¤Ê¤¤¤È¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¡Ö¥í¥Þ¥óË¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ïºô±Û¤¨¤òÏ¢È¯¤·¡¢¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¡ÖÎý½¬¤Ï¤¤¤¤¤¾¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂÀï¤Ç¤Ï·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¿¡£4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ºòµ¨¤Ï1·³¤Ç30»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨¤Ï.189¡£Ì¥ÎÏ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤â±Æ¤òÀø¤á¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ï¥¼¥í¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡ÖÎ©Ï²¡ÊÏÂµÁ¡ËÁ°´ÆÆÄ¤ò¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇñÙ¤·¡¢°æ¾å¡Ê°ì¼ù¡Ë´ÆÆÄ¤âñÙ¤·¡Ä¡Ä¡£º£Ç¯¤³¤½¤Ï2·åËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥í¥Þ¥óË¤¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤òÂ´¶È¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¿·¤¿¤Ë¼«Ê¬¤ÎÇ¯Êð¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤¤¼Ö¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÇË»º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤Î³°Ìî¿Ø¤òÊ´ºÕ¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¤½¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼«µÔÅª¤Ë¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¹¥¿¥á¥óÃ¥¼è¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
°æ¾å´ÆÆÄ¤â¾Î»¿¤·¤¿¼ÂÎÏ¡Ö¤ªËÏÉÕ¤¡×
¡¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡Öº¸¼ê¤Î»È¤¤Êý¡×¤Î²þÁ±¤â¼Â¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤Ç¤ÏÆâ³Ñµå¤òÉª¤ò¾ö¤ó¤Ç¹ë²÷¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£º¸ÍãÀÊ¸åÊý¤Î¥Í¥Ã¥È¤ËÄ¾·â¤¹¤ëÆÃÂçÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±»ô¼«¿È¤â¡ÖÂÇµå¤¬¥¹¥é¥¤¥¹¤»¤º¡¢¥É¥é¥¤¥Öµ¤Ì£¤Î¶¯¤¤¼Á¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡º£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö1¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤À¡£¡ÖÂåÂÇ¤Ç¤â1µå¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Î½éµå¡¢¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤Î1µåÌÜ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¼ÂÀï·Á¼°¤Î1ÂÇÀÊÌÜ¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä¾µå¤ò»ÅÎ±¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¼¹Ãå¿´¤Î»òÊª¤À¤í¤¦¡£°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¤ªËÏÉÕ¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤òËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤à¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¡¢´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢³°Ìî¿Ø¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤¬ºÇ¤âßõÎõ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¤À¡£ºÙÀîÀ®Ìé³°Ìî¼ê¤é¹â¤¤ÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÃæ¡¢±»ô¤¬À¸¤»Ä¤ëÆ»¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê°µÅÝÅª¤ÊÄ¹ÂÇÎÏ¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö2·åËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÍ¥¾¡¤Ë¶á¤Å¤¯¡£¿ÊÎÝÂÇ¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÏËÜÎÝÂÇ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Æ¥é¥¹¿·Àß¤È¤¤¤¦ÄÉ¤¤É÷¤â¿á¤¤¤Æ¤¤¿¡£Ã¯¤è¤ê¤â¼«¤é¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¡¢ÂàÏ©¤òÃÇ¤Ã¤ÆÄ©¤à¥×¥í5Ç¯ÌÜ¡£¥í¥Þ¥óË¤¤¬¡Ö¤À¤Þ¤·¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ËÜÊª¤Î¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¡£¡ÊÌÚÂ¼ÎµÌé / Tatsuya Kimura¡Ë