お笑い芸人の千原せいじ（56）が8日までにYouTubeチャンネルを更新。「腹立つこと」について語った。

今回の動画では、先輩芸人の木村祐一をゲストに招き、木村が日頃感じている「怒り」について聞きながらトークを進めた。その会話の中で、せいじが自身が感じている怒りを話すターンに。せいじは「急にマスコミの話になるんやけど、すごい腹立つのが、兄さん（木村）でも俺でも、ちょっと間違えたら…間違えたことを言うたり発信したりしたら、凄い叩かれるやん。いろいろお叱りを受ける」と切り出した。

そして「でも、新聞記者とか雑誌の記者でもネットのニュースでも、間違えてても何にも誰にも言われへんやん。あれなんやろう、と思って。世間の人がそっちはスルーして、そうじゃない場合はめっちゃ言う…っていうのあれ、何なんやろうと思って」と続けた。

それを聞いた木村は「普段、正しいことをずっと言ってるからやろうな。新聞とか雑誌とか。俺ら普段から別に正しいことを言ってへん。ノリでやっててたまに間違うから怒られる。“調子乗んなよ”って」などと話していた。