メッセージアプリ・テレグラムのCEOでロシア出身の大富豪、パヴェル・ドゥルフ（41）は、精子提供によって100人以上の子供を持っていることで知られている。2025年には自分の財産を子供たちに全て公平に配分すると明らかにし、注目を集めた。多くの子供をもうけようとした人物は他にも存在し、彼らの動機にはある「共通点」も見て取れる。（全3回の3回目／はじめから読む）

“DNAを共有する子供”が増えることによる危機

テレグラムCEOのパヴェル・ドゥロフは精子提供によって「世界12カ国に100人以上」の子供をもうけた。オランダのYouTuber、ジョナサン・マイヤ―は精子の大拡散により、おそらく1000人を超える子供を作り、“シリアル精子ドナー”と呼ばれた。アメリカの不妊治療医ドナルド・クラインは患者の女性に密かに自分の精子を注入し、少なくとも94人の子供を誕生させた。

方法はどうあれ、DNAを共有する子供が世界に100人、1000人の規模で存在すると、そこには大きなリスクが生まれる。

一人の男性の精子を大量に拡散し、同じ遺伝子を持つ子供を何十人、何百人、何千人と産むと、当事者と周囲がアイデンティティについて苦しむことに加え、時には疾患を抱える。さらに向こう100年、200年にわたって社会的な危機を招いてしまう。

意図しない近親相姦のリスクも

最大のリスクは、子供たちの意図しない近親相姦だ。精子提供によって生まれた子供たちはお互いの存在を知らず、思春期以降に偶然に出会えば血縁と知らずに恋愛感情を抱くこともあり得る。

ジョナサンを取り上げたNetflixドキュメンタリー『1000人の子供を持つ男』に登場する親たちは、これを非常に心配している。狭い地方都市に100人前後のジョナサンの子がおり、偶然に同じ学校に通っていたケースもあった。ある親は、子供たちが成長して大学などで出会い、恋に落ちて結婚、出産する可能性を憂えていた。血縁者同士は、それを知らずとも似た外観などから強い親近感を抱くことがあるという。

近親者が再会すると相手に強く惹かれることも

また、きょうだいであると知らされた上で会った場合も「遺伝的性愛」（GSA: Genetic Sexual Attraction）を起こすケースがある。GSAとは離れ離れに暮らした近親者が大人になって再会すると相手に強く惹き付けられる心理的な現象を指す。性行為を含む近親相姦に至る例は少ないが、起こり得る。

GSAは、そもそもは養子縁組支援団体によって提唱された現象だ。出生直後の養子縁組によって別離した産みの親と子、もしくは兄弟姉妹が成人後に再開した際に起こる。双方がGSAを抱けば、社会的に最もタブーとされている近親相姦に繋がり、当人がすでに家庭を築いている場合は崩壊を招く。2人のうちの片方だけがGSAを抱けば、その強い感情を他方に受け入れてもらえず、大きな精神的ダメージを受けてしまう。

「何百人ものきょうだいがいる」「自分は何者なのだ？」

そもそも桁外れのDNA共有は、当事者にアイデンティティの危機を与え得る。精子提供によって生まれた子は、自分を産んだ母親とは血縁だが、自分を愛し、育ててくれた父親とは血が繋がっていないことを知り、衝撃を受ける。加えて「何十人、何百人ものきょうだいがいる」ことに理解が追い付かず、「自分は何者なのだ？」とアイデンティティの崩壊を体験する。

医師が誰にも知らせず自分の精子を注入したケースでは、育てた父親も自分の血を分けたと信じ、慈しんで育てた子供との血の繋がりがなかったと知り、大きなショックを受ける。

#2で紹介した反・不妊治療詐欺の活動家、イヴ・ワイリーのケースはさらに複雑だった。イヴは自分が精子提供によって生まれたことを知っており、父の他界後、精子提供者を探し出す。ドナーの男性とイヴは絆を育み、10年以上にわたって父子として親密に連絡を取り合っていた。ところが母親の不妊治療医師がドナーの精子を使わず、自分の精子を母親に注入したのだと知り、イヴとドナーは血の繋がらない他人であることが発覚。2人はともに深く傷ついた。

ドナーに遺伝性の疾病がある場合も

さらにドナーに遺伝性の疾病があれば、それが多くの子に伝わってしまう。ドキュメンタリー映画『我々の父親』（Netflix）に登場する医師、ドナルド・クラインは、患者に自身の精子を注入し、判明しているだけでも94人の子どもを妊娠させたが、彼は自己免疫疾患患者だった。クラインの精子によって生まれた子供の多くが自己免疫疾患によるさまざまな病状に悩まされている。

なお、『我々の父親』は、DNA検査キットの普及により、クラインの他に44人の医師が患者に自身の精子を注入していたことが発覚したとしている。そのうちの何人が遺伝性の問題を抱えているかは不明だが、IVFクリニックではドナー希望者に遺伝性疾患などのチェックを行っており、希望者の30％が不適格になるとされている。

彼らが子供を多く残そうとする理由は？

今回の記事（#1〜#2）に登場する4人の男性が精子を拡散、もしくは子を可能な限り多く作ろうとする（した）理由は、一見それぞれ異なるように思える。

・パヴェル・ドゥロフ（41）：ロシア出身、テレグラムCEO

ー3人の女性との間に6人の子供＋精子提供により12カ国に100人以上の子供

・イーロン・マスク（54）：南アフリカ共和国出身、テスラ、スペースXなどのCEO／世界一の富豪

ー少なくとも4人の女性との間に少なくとも14人の子供

・ジョナサン・マイヤー（44）：オランダ人、YouTuber

ー世界中で精子提供を行い、おそらく1000人を超える子供

・ドナルド・クライン（87）：アメリカ人、不妊治療医

ー妻との間に4人の子供＋精子の無断注入による子供が判明しているだけで94人

「出生率が急落し続ければ、人類の文明は終焉を迎えるだろう」を繰り返し、明らかに出生促進主義者（Pronatalist）であるマスクと違い、ドゥロフは精子拡散の動機について「高品質な精子ドナー」として不妊に悩む人たちを助けるのは「市民としての義務」以外にあまり語っていない。しかしウォール・ストリート・ジャーナルは、ドゥロフの精子提供の背景には「西洋文明の少なくとも一部は衰退しているという、より広範な世界観がある」と指摘している。

ちなみにドゥロフが精子提供している不妊治療クリニックは富裕層を対象としており、ドゥロフの精子を提供され得るのは未婚の37歳未満の女性と条件付けられている。このクリニックの設立者はドゥロフと親しく、ヒトクローンに関する論文も発表している人物だ。

「女性は家庭で育児に専念せよ」という思想

不妊治療医のクラインはキリスト教福音派の中の「クイヴァーフル」（Quiverfull）と呼ばれる一派に属し、教会のリーダーでもあった。クイヴァーフルは「可能な限り多くの子を持て。そのために避妊は行わない」としている。また、伝統的な家族像をよしとし、女性は家庭で妻、母親としての役目を果たし、夫の「助け手」となるよう求められる。

#1で取り上げた、IT業界人の出生促進主義者たち、通称「テクノ・ピューリタン」はクイヴァーフルについては語っていないが、彼らの中の強硬派はクイヴァーフル同様、「女性はキャリアを持たず、家庭で育児に専念せよ」としている。

また、近年のクイヴァーフルが多産を推奨する理由の一つは、移民が子供を産み続け、白人の人口を凌駕するであろうことだ。これは移民が増え続け、やがて白人の地位を奪うとする「グレート・リプレイスメント」（置き換え理論）と繋がっている。

自分を神と見立て、自分の子孫を増やしたいのではないか

世界中で"精子行脚"を行い、推定550人（実際はおそらく1000人超）の子供が存在すると言われるジョナサンは、自身のYouTube番組で「祖先を崇めよ。祖先は神である」と語っている。ジョナサンの精子によって子供を産んだ女性たちは、ジョナサンが自分を神と見立て、自分の子孫を増やしたいのではないかと考えている。

ジョナサンは子供たちがSNSのアカウントに共通のシンボルマークを付けるよう提案した。ある母親は、ジョナサンは子供たちに直接会うことはしないが、シンボルマークによって互いの存在を知り、かつジョナサンのYouTube番組を見ることによって自分を崇めると考えているのではないかと推測した。その子供たちのほとんどは白人であり、多くはジョナサンの金髪碧眼を受け継いでいる。ある試算によると、一人の精子により500人の子供が生まれると、100年後には1万5000人の子孫が存在することになる。

根底には白人至上主義が？

4人の背景や言動をまとめると、精子拡散の背後に信仰、西洋文明の崩壊を防ぐための人口維持、男尊女卑およびミソジニー、ナルシシズム（自分は優れており、そのDNAを後世に残したい願望）が複雑に絡み合っているのが見える。だが、いずれの動機も根底にあるのは白人至上主義であることも分かる。

彼らが恐れているのは、白人人口の減少と、そこからの西洋文明の衰退だ。故に優れた自分のDNAを広く拡散したいと願う。その優れた自分は白人であり、ジョナサンはその象徴である金髪碧眼を持つ自身の相似形を無数に生み出した。ジョナサンの精子によって子供を産んだ女性たちは、お互いの子供を見て「まるで双子のようにそっくり」と驚愕した。

「俺はアフリカを漂白したい」

『1000人の子供を持つ男』で、ジョナサンを追跡した女性たちは、アフリカのケニアにあるIVFクリニックを見つけている。クリニックはヨーロッパからのドナーに航空チケットとケニア滞在費を提供していた。クリニックのドナーのリストに匿名ではあるがジョナサンと思われる男性がいたのだ。

結局、そのドナーがジョナサンである確証は得られなかったが、同じクリニックにいた他の白人男性ドナーの告白は衝撃的だった。クリニックはその男性の精子から年間200人の赤ん坊の出産を予定しているという。そして、ドナーはこう言い放った。

「俺はアフリカを漂白したい」（I want to BLEACH Africa）。

（堂本 かおる）