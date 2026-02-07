2025年にはチーム最多の71試合に登板し5勝1敗をマーク

ドジャースは6日（日本時間7日）、アンソニー・バンダ投手をメジャー40人枠から外した。レッズからウェーバーで獲得したベン・ロートベット捕手の枠を空けるための措置で、事実上の戦力外（DFA）となる。ワールドシリーズ連覇に貢献した鉄腕の退団に、SNSでは「バンダあああああ」と悲鳴が上がっている。

32歳のバンダは2024年5月に加入。同年は48試合登板で3勝2敗2セーブ、防御率3.08と好成績を残し、昨年はチーム最多の71試合に登板。5勝1敗、防御率3.18の好成績でブルペンの屋台骨を支えた。4日（同5日）にはアリゾナ州のキャンプ施設で自主トレを行っていたが、13日（同14日）のバッテリー組キャンプインを目前に控え、まさかの通告となった。

今回のDFAは、かつてドジャースにも在籍したロートベットの復帰に伴うものだった。補強ポイントである捕手枠の確保を優先した形だが、その代償となったのは昨季フル回転したバンダだった。SNSでは突然の別れを惜しむ声が続出。「バンダあああああ」「ドジャースにバンダはいるだろ……」「ちょっと待って情緒が」「朝からすごくショックなニュース」「泣いた」「バンダがおらんくなるんは寂しい」「やだやだバンダいなくなるのやだ」「なんで？」と驚きが広がっている。

バンダのDFA、そしてロートベットの再獲得は日本時間朝4時頃に伝えられた。「ロートべット戻ってくるのはいいけど、なぜバンダがDFA？」「ロートベット復帰は嬉しいけど、バンダがDFAになったのは寂しいなぁ」「朝からすごくショック」と、休みのファンも多く暗い気持ちになったようだ。（Full-Count編集部）