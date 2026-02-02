「トイレはいつもキレイにしておきたいけれど、忙しくてなかなか手が回らない…」そんな人のために、無理なく簡単にキレイを保つ「トイレ掃除のコツ」をご紹介。教えてくれるのは、クリンネスト1級のせのお愛さんです。毎日・週1・月1と頻度別に、5分でできる掃除術を解説します。

毎日の5分掃除：洗剤×トイレットペーパーでひとふき

毎日の掃除は、フタ・便座・床の手前半分だけ。筆者はトイレットペーパーに洗剤を吹きかけて、サッと簡単にふいています。クエン酸スプレーを使うと、においもスッキリ。

【写真】5分で完了！毎日の簡単トイレ掃除

隅々までピカピカにしなくても、汚れが気になるところや、目に入りやすい場所だけふけば十分。5分もかかりません。「全部やらなくていい」と思うだけで、掃除のハードルはぐっと下がります。

週1の5分掃除：体力いらずのリセットで汚れをためない

週に1回は、“少しだけ”丁寧に。汚れやすい壁の下半分、便器と床の境い目、便座の裏をトイレ用シートでふきます。

便器内は、トイレ用塩素系漂白剤をまわしかけ、数分おいて流すだけ。ゴシゴシいらずの簡単掃除ですが、これだけでにおいや黒ずみがつきにくくなりますよ。こまめな掃除で「汚れをためない」ことが、結果的に自分をラクにしてくれます。

月1の5分掃除：見落としがちな場所もチェック

月に1回は、便器のフチ裏やノズル部分、脱臭フィルターなど見落としがちな場所をチェック。中性洗剤と古歯ブラシなどで掃除します。換気扇のフィルターも忘れずに交換しましょう。

目立たない場所ほど汚れがたまりやすいため、定期的にリセットすることが大切です。月1で掃除していれば、力任せにゴシゴシこすらなくても、5分程で終わります。

ガンコな汚れをつくらないことが最大の時短。大掃除で特別がんばらなくてもキレイを保てます。

毎回完ぺきを目指さなくても大丈夫

掃除で大切なのは、完璧にキレイにすることではなく、「これくらいならできる」という範囲で無理なく続けることだと思います。日々のちょこっとの積み重ねが、忙しくてもキレイを保つコツです。

※塩素系漂白剤、塩素系カビ取り剤は、クエン酸などの酸性のものと混ぜると有毒ガスが発生するので、絶対に同時に使用しないでください。塩素系の洗剤を使用する場合にはゴム手袋をして、必ず換気を行うようにしましょう。

※ここで紹介している掃除道具や洗剤のなかには、建材や設備機器によって使用してはいけないものが含まれている場合があります。建材や設備機器の取扱説明書、また、掃除道具と洗剤の注意書きを事前に確認してから、使用してください。各種洗剤を使用する際には、ゴム手袋を着用してください。