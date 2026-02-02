気づくと増えている、スマホやPCなどの充電ケーブル。使うたびに探したり、出しっぱなしになってしまったり、置き場所に悩む方も多いのではないでしょうか。整理収納アドバイザーの鈴木久美子さん（40代）が実践しているのは、“座ったまま抜き差しできる”充電コーナーづくり。「どこに充電コーナーをつくるかが重要」と、自宅での収納アイデアを見せていただきました。

充電コーナーは、よく使う場所に近いほうが断然ラク

使う場所としまう場所をなるべく近くする。これは整理収納の基本の考え方です。

【写真】電源コードなどもすっきり収納！＜引き出しの中身＞

「これをデバイスに当てはめると、テーブルや学習デスクのすぐそばに充電コーナーをつくるのがもっとも効率のよい方法です」（鈴木さん、以下同）

鈴木さんはオンラインの片付けレッスンや講座を行う機会も多く、自宅での仕事場はダイニングテーブル。そのため、席のすぐ後ろに充電コーナーを設けることにしたそうです。

ダイニングにナイトテーブルを導入

充電コーナーをつくるにあたり、鈴木さんが重視したのは以下の2点。

・座ったまま電源コードやケーブルを抜き差ししたり、出し入れできること

・電源コードやケーブルは出しっぱなしでなく、使っていないときは隠せること

「タブレットやパソコンは、充電しながら使用するケースが比較的多いアイテム。座ったままケーブルを抜き差ししたり、しまうことができれば散らかりにくくなります」

ダイニングテーブルのすぐ近くにコンセントはあるものの、これらの問題をクリアするために、ナイトテーブルを置くことにしたそうです。

「ナイトテーブルは、寝室でベッドの横に置いて使うための家具。天板にコンセントがついているタイプを選びました。わざわざ立って壁のコンセントを差しに行かなくてもいいようにするためです」

電源コードやケーブルは引き出しの中に

電源コードやケーブル類はすべて引き出しの中に収納。

「座ったまま、選んで出し入れできるように。コード類が絡まると使いづらくなるので、種類ごとにケースに分けて収納しています」

100円ショップのカードケースやトレーディングカードケースなど、サイズはさまざま。

「断線しないようにゆったり巻いて入れたいので、ケースを統一することにはこだわっていません」

一目で判別できるように、ひとつひとつラベリングしておくのもポイントです。

必要なアイテムがすぐ取り出せて、見た目もすっきり。この方法なら、ケーブル同士が絡まったり、出しっぱなしになってしまったりすることもなさそうです。

「ちなみにこのナイトテーブル、引き出しの下はダストボックスが付属していたので、オンラインレッスンで使うライトなど大型のアイテムを入れています。パソコン周りで使うものをセット収納するのもおすすめです」

鈴木さんの収納アイデア、ぜひ参考にしてください。