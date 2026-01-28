「ものを手放す」というと、もったいないという気持ちが先行して、なかなか行動に起こせない人も少なくないかもしれません。しかし、「人には“今の自分”に合ったものがあるのではないかと考えています」と語るのは、現在60代の著述家、中道あんさん。人生の節目に「捨て活」をすることで見えてきた「気づき」について、中道さんに詳しく話を伺いました。

気持ちを整えるために「片付け」をしてきた

振り返ると、若い頃から私にとって「片付け＝思考の整理」でした。

テスト勉強の前には、まず机を片付ける。20代で家を出ようと決めたときも、気持ちの準備として真っ先にしたのは片付けでした。

空間を整えることで覚悟が決まり、自然とやる気のスイッチが入る。そんな感覚を体で覚えていたのだと思います。

●夫と別居する際、徹底的な「捨て活」を

結婚してからも、私は何度も「捨て活」をしてきました。

なかでも印象に残っているのは、夫と別れる決心をし、別居するまでの間。2人の思い出の品を中心に徹底的に手放しました。捨てていたのは、じつは、過去の感情だったのかもしれません。

また、子どもが東京に進学したときには、子ども部屋をなくし、リフォームの際には、レジ袋ひと袋に捨てるものをつめてはゴミの日に出すという方法で、どんどんものを手放していきました。

ものが減るにつれて感じたことは、頭の中が驚くほど整理され、「これからどう生きたいか」のイメージが見えてくるということ。

捨て活は、今までの「当たり前」を見直して、自分にとって必要なものだけを選び直す作業なのだと思いました。そういう意味で、ライフステージの変わり目は、捨て活の始めどきなのかもしれません。

「捨て活」をスムーズに進めるためにやったこと

私なりの捨て活のコツがあって、それは「小さく始めて、大きく広げていくこと」。一度に多くを片付けようとすると、強い意志の力が必要になります。人間の意志の力ほどあてにならないものはありません。

とくに、やってみて私にいちばん合っていたやり方は、ゴミを出す日に、1分間で集められる量の不用品から捨てていくこと。

「ゴミの日にゴミを捨てる」という、すでにある習慣に新しいことをくっつけて、習慣化する。この方法なら、小さな成功体験を週に2〜3回も得ることができます。私は、こんな小さいことからでOKだと思っています。

捨てるたびに自己効力感がアップ。最初はレジ袋につめていたところが、だんだんと袋が大きなサイズに変わっていき、最後は押し入れひとつ分が空っぽに。捨て活をやり遂げた達成感が自信につながりました。

去年からはひとり暮らしをはじめて、読まなくなった本を処分するためにメルカリを活用することも覚えました。手放すたびに、暮らしと心は軽くなっていきます。捨て活は「人生を整える習慣」でもある、と今ははっきり感じています。

60代が考える「捨て活のメリット」3つ

私が考える捨て活のメリットは以下の3つです。

●1：自分がなにを大切にしているのか見えてくる

ひとり暮らしを始めるにあたり、「これからの人生、身軽にいこう！」と決めました。すでに60代に突入していたので、これからは、「もの」よりも「体験」にお金も時間も使いたい。そのためには、「安易にものを買わない・増やさない」ようにしています。

とくに、収納ケースを増やさないように気をつけています。空の収納ケースがあると、「とりあえず入れておこう」という意識が働いてしまい、結果的に行き場を失ったものが、たまっていくだけだと思います。

なので、自分が管理できるだけの量以上はもたないこと。増えたら、その分なにかを捨てることにしています。

●2：お金の節約にもなった

また、ものが減ることで家にあるものを把握できるので、うっかり同じものを買わなくてすむように。

私は、「ストック」をお金を眠らせ、保管コストもかかるムダづかいだと思っているので、本当に必要なものや量がわかることで、衝動買いや大量買いもしなくなり、いい作用でした。

捨て活をすることによって、お金とのつき合い方も整いました。

●3：ものだけでなく「思い込み」も手放せるように

ものを手放すとき、捨てることに罪悪感を覚える、ということもあるかもしれません。けれど、人には「今の自分」に合ったものがあるのではないかと思います。

私も、役目を終えたものに対して、「あの頃は必要だった」と思えるようになったとき、自然と感謝の気持ちがわいてきました。

不思議なことに、その感覚は人の選択や生き方にも対してもそうで、以前より、人に寛容になれるようになった気がします。さらには、「毎日洗濯しなければ」「ちゃんとやらなければ」といった“こうでなければ”という思い込みも手放せるように。

捨て活をすることで、暮らしだけでなく、心にも余白をつくることができたと実感しています。

私にとって、若い頃の捨て活は、前に進むための準備でした。けれど60代になった今は、「なにを始めるか」よりも「なにをもち続けるか」を選ぶ時間に変わってきたように感じています。

すでに十分にやってきたからこそ、これ以上増やさない。管理できる量だけを手元に置く。その方が、体も心もずっとラクにになりました。

もし最近、探し物の回数が増えた、支度に時間がかかると感じたら、それが捨て活の始めどきかもしれません。ぜひ試してみてください。