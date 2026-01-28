関メディ・井戸伸年総監督が解説…バットの出がスムーズになる「連続ティー」

トスされたボールを次々と打つ「連続ティー打撃」と聞くと、息が切れるまでバットを振り続け、最後は地面に倒れ込むような“根性練習”を想像する人は多いかもしれない。しかし、中学硬式の強豪「関メディベースボール学院」の井戸伸年総監督は、「正しい動作を連続して行うことに意味がある」と効用を説明する。

井戸総監督によると、連続ティーの最大の目的はトップの位置の確認。連続してトスされるボールを打ち返すには、素早くかつ正確にバットを始動位置に戻さなければならない。「次も絶対に強く振れる場所」に戻すことでバットの出が遅れる悪癖を修正し、常に一定のトップを作る感覚を体に植え付けられる。

スイングのポイントは、スムーズな切り返しだ。右打者ならテークバックで右股関節にできたシワを、ステップの際に左の股関節に移すことを意識し、バランスよく回転する。振った後はバットを顔の前を通してトップの位置に戻す。この動作を繰り返すことで、無駄のないスイングが形成される。

この練習では「呼吸」と「声」も重要な要素になる。井戸総監督は「腹圧」の重要性を説き、「ティーを打っていて数を数えたら、めっちゃ振れる時がある」と強調。声を出し、お腹に圧を入れることで体幹が安定し、体の中心に力が集まる。インパクトの瞬間に声を出すことで、より強い打球を生むための体の使い方が身につくのだ。

闇雲に振るのではなく、トップの位置、股関節のタメ、そして腹圧。これらを一つ一つ確認しながらリズムよく振る。それこそが、実戦で生きる本物の連続ティー打撃なのだ。（First-Pitch編集部）