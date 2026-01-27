「手軽にやせて見える服の着こなし方を知りたい！」という方におすすめなのが、SNSで話題を呼んでいる、元レスリング選手・おかだゆりさんの着やせ術です。いつもの冬服でもちょっとした工夫を加えることで、手軽にスタイルアップが叶います。今回は、「下半身がパツパツに見えてしまう」という悩みを解消するテクニックを紹介します。

Before：太ももがパツパツで、短足に見えてしまう…

着ぶくれを防ごうと細めのパンツをはくと、今度は下半身のたくましさが強調されてしまうことに…。太もものはりが目立つと、脚も短く見えてしまいます。

【写真】靴下には差し色を仕込む

After：パンツの着こなし意識で「脱・下半身がっちり見え」！

体の「太い部分」はシャツの裾出しでカバー。

●ポイント1：ゆるめのネックレスで肩幅を細く錯覚させる

体の中央にU字をつくるネックレスを着ければ、肩幅や顔、首から目線が外れ、体の幅も目立たなくなります。

「金属の素材感もアクセントに」（おかださん、以下同）

●ポイント2：トップスと色の違うバッグで体の幅を隠してやせ見え

ショルダーバッグの持ち手で肩幅が分断されて見えるので細見え。

「あえてトップスの色となじまないカラーのバッグを選ぶと、より効果的です」

●ポイント3：インナーの裾出しで太ももやお尻を隠す

脚やお尻はインナーの裾を出してさりげなくカバー。

「脚のつけ根をあいまいにすることで、さりげない脚長効果も」

Check：便利アイテム「つけ裾」でラクに超着やせ！

シャツを重ね着するのが面倒な場合は、まるで重ね着をしたように見せられる「つけ裾」も便利。

「長く出しすぎると脚が短く見えるので、鏡でチェックを」