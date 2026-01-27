ESSEonlineで2025年12月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。

多くの企業で定年を迎える年である60歳は、なにかと選択を迫られるタイミングでもあります。会社をやめるか続けるか、それに合わせてどう生活を変えるか、悩む人もいるのではないでしょうか。現在60代の整理収納アドバイザー、新田由香さんも、60歳のタイミングで長年勤めていた仕事をやめたほか、日々の暮らしのなかでも、いくつか「やめたこと」があるそう。今回、新田さんが「やめてよかった」と感じているものについて、詳しく伺いました。

※ 記事の初出は2025年12月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

1：週5日のフルタイム勤務

60歳で前職を退職し、フリーランス1本で働く予定でしたが、まったく別の会社でパートとして採用してくれるところがあり、しかも週に3日勤務でいいとのこと！

今までのように週5日は働くのは厳しいと思っていたので、週に3日ならと、思いきってパート勤めすることにしました。

新しい仕事を覚えるのは大変ですが、外に出て働くということはいろんな刺激もあって、気持ち的に若くいられる秘訣にもなるかなと思っています。

この週3日のパート勤務に変えたことで、メリハリのある生活になりました。一定金額の収入もあるので安心感も得られ、結果的によかったと思っています。

2：夫と「休日」を合わせること

私は、今までは土日が休みの会社員でした。夫も同じで、土日が休み。

なんとなく「休みは夫婦一緒じゃないといけない」と思っていましたが、夫にも相談して、土日どちらかをパート出勤することに。

これが思いのほか、夫婦のいい関係性が保てることに気づいたんです。

夫と同じ「土日休み」の生活をやめたら、自分だけの休日（平日休み）に整理収納アドバイザーとしての仕事の資料づくりや、好きなことをして有意義に過ごせるように。

夫と休日を合わせることをやめたことで得られた、“自分だけの休日”がじつは最高でした。

3：宅配サービスの利用

今まではフルタイムで働いていたこともあり、スーパーに買い物に行く代わりに、食材の宅配サービスを利用していました。

ですが、宅配サービスは便利な反面「注文しなきゃ」、届いたら「食べなきゃ」のプレッシャーがありました。

そこで、思いきって宅配サービスをやめたところ、夫婦で買い物に行く時間が増え、つくるメニューも変わり、野菜中心の生活に変化。すると不思議なことに、食事量も変わり、健康的な生活になりました。

今までは届いたものを、消費期限に追われるように食べていたので、どうやらカロリーを摂りすぎていたみたいです。つくる品数も少なくなりましたが、逆に60代ともなれば、食べすぎてしんどいよりは、腹8分目のほうが体には負担がないように思います。

そして、冷蔵庫のなかにあるもので「なにつくろう？」と夫婦で考えるのも、また楽しい時間となっています。