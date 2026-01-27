杉本裕太郎にLA土産をプレゼント

ドジャースの山本由伸投手が、またしても古巣の仲間たちとの絆を深めた。オリックス時代の同僚、杉本裕太郎外野手のインスタグラムに登場。新たな顔ぶれと再会を果たし、杉本には米国土産をプレゼントしたようだ。

山本はオフの期間、オリックス時代の同僚らと複数回にわたって再会している様子が確認されている。杉本のインスタグラムには昨年11月などにも登場したが、今回は平野佳寿投手、阿部翔太投手、西野真弘内野手、福田周平氏、近藤大亮氏と計7人で食事会を楽しんだ様子だった。

杉本が共有した2枚の写真では、1枚目には「平野さんご馳走様でした！」との文言とともに山本を元同僚たちが囲んだ様子を投稿。2枚目は同じロサンゼルスを本拠地とするレイカーズのルカ・ドンチッチ選手のユニホームを手にした杉本と山本の2ショット。「よしのぶお土産ありがとう！」と記しており、ロサンゼルス土産とみられる。

26日には、2大会連続となるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への出場が発表されたばかりの山本。オフにはオリックス時代の同僚らとの再会や地元岡山でリフレッシュし、新たな戦いに向けて力を蓄えた様子だった。（Full-Count編集部）