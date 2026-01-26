¶áÆ£¿¿É§¡¢¡Öµ¢¤ì¤Þ10¡×ÆÃÊÌÊÔ¤Ë½é»²Àï¡ª¡È¤ä¤ó¤Á¤ãÅÁÀâ¡É¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¾×·â»ö¼Â¤òÀÖÍç¡¹¹ðÇò
ËÜÆü1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¡Øµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¸«¤Ã¤±Ââ!!¡Ù¤Ï¡¢¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤¬¥²¥¹¥È¤È°ì½ï¤Ë°û¿©Å¹¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅö¤Æ¤ë¡Öµ¢¤ì¤Þ10¡×¤ÎÆÃÊÌÊÔ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÆÊÌÚ¥í¡¼¥«¥ë¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ÇÇä¾å1°Ì¤òÅö¤Æ¤Ê¤¤¤È¿©¤Ù¤ì¤ÞÅ¹¡Ê¤Æ¤ó¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¤³¤È¶áÆ£¿¿É§¤¬½é»²Àï¡£¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡¦´ØÂÀ¡¢U»ú¹©»ö¡¢¤½¤·¤ÆTravis Japan¡¦ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤È¤È¤â¤ËÇòÇ®Í½ÁÛ¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹U»ú¹©»ö¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿Íµ¤4Å¹ÊÞ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅ¹¤ÎÇä¾å1°Ì¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢1°Ì¤òÅö¤Æ¤Ê¤¤¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¸·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ì¹Ô¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤°ì¿´¤ÇÄ¶¿¿·õ¤Ë¡£
Å¹¤ÎµÒÁØ¤äÆÊÌÚ¤Î¸©Ì±À¤«¤é¿µ½Å¤Ë¿äÍý¤·¤Æ1°Ì¸õÊä¤ò·è¤á¤ë¤¬¡¢°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¤ê¡¢Ùæ¤á»ö¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿¤ê¤ÈÂçÁû¤®¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆÇä¾å1°Ì¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢ÆÊÌÚ¤Î¿Íµ¤¥í¡¼¥«¥ë¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ÎÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤«¡©
¢¡¡È¤ä¤ó¤Á¤ãÅÁÀâ¡É¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¾×·â»ö¼Â¤ËÁûÁ³¡ª
·ã¥à¥ºÍ½ÁÛ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢°ìÆ±¤Ï¥È¡¼¥¯¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ËTravis Japan¤¬Æ±¹Ô¤·¤¿ºÝ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÀîÅç¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¤Î¤³¤È¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎËÜ²»¤òË½Ïª¡£¼Â¤Ï¡¢ÀîÅç¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÀÎ¤Î¡È¤ä¤ó¤Á¤ãÅÁÀâ¡É¤ò¤¤¤í¤¤¤í¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Æâ¿´¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤Ç´Ø¤¬¥Þ¥Ã¥ÁËÜ¿Í¤Ë¡È¤ä¤ó¤Á¤ãÅÁÀâ¡É¤Î¿¿Áê¤òÄ¾·â¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤Ë¡Ø¤ª¤Ð¤µ¤ó²Î¾å¼ê¤¤¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿!?¡×¤ä¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Çºä¾åÇ¦¤ò²¥¤Ã¤¿!?¡×¤Ê¤É¤ÎÅÁÀâ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¾×·â¤Î»ö¼Â¤ò¥Þ¥Ã¥Á¤¬ÀÖÍç¡¹¹ðÇò¤·¡¢°ìÆ±¤Ï¶ÃÃ²¡õÇú¾Ð¤¹¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤âÀîÅç¤«¤é¤¢¤¬¤Ã¤¿¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤¿ÀèÇÚ¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¤ÏÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤È¤Î°Õ³°¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤¹¡£
¢¡°Õ¸«¤¬ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç³ä¤ì¡Ä¾×·â¤Î·ëËö¤¬¡ª
ÆÊÌÚ¸©Ì±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¸©³°¤«¤é¤âµÒ¤¬»¦Åþ¤¹¤ëÏ¢ÆüÂç¹ÔÎó¤Îñ»ÒÀìÌçÅ¹¡Ö¹áÍö¡×¡¢³¤¤Ê¤·¸©¤Ê¤Î¤Ë¹âµéÅ¹¥ì¥Ù¥ë¤Î¤ª¼÷»Ê¤¬¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤Î²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡Ö¤¹¤·²ÚÄâ¡×¡¢ÆÊÌÚ¸©Ì±¤Î¹¥¤¤Ê¥í¡¼¥«¥ë¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÆ²¡¹¤Î1°Ì¤Ëµ±¤¯Ä¶¿Íµ¤Å¹¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥µÜ¡×¤ËÂ³¤¡¢ºÇ¸å¤Î·èÀï¤ËÄ©¤à°ìÆ±¡£
¤½¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢2¥«·î¸ÂÄê¤Ç¸½¤ì¤ë¸¸¤Î¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹¡Öçõ²°ÉðÊ¿ºî¡×¡£¼Â¤Ï¡ÖÉðÊ¿ºî¡×¤È¤¤¤¦ÃÄ»Ò¤¬Âç¿Íµ¤¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»Ò¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ËèÇ¯1·î¤Ë¤Ê¤ë¤È2¥«·î¸ÂÄê¤ÇÆÊÌÚ¤Î¥¤¥Á¥´¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹¤ËÊÑ¿È¤·¡¢¤³¤Î»þ´ü¤À¤±²°¹æ¤âÊÑ¤ï¤ë¤½¤¦¡£
1Æü2700ËÜ°Ê¾åÇä¤ê¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦ÃÄ»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÁÏ¶È102Ç¯¤ÎÉðÊ¿ºî¤ÎÏÂ²Û»Ò¤Îµ»½Ñ¤È¡¢À¸»ºÎÌÆüËÜ°ì¤ò¸Ø¤ëÆÊÌÚ¸©»º¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥Á¥´¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÀäÉÊ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢ËèÇ¯ÆÊÌÚ¸©Ì±¤¬Âç¹ÔÎó¤òºî¤êÂçÀ¹¶·¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¤½¤ó¤Ê¸¸¤Î¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹¤ÎÇä¾å1°Ì¸õÊä¤Ï¡¢´ÇÈÄÃÄ»Ò¤ÈÆÊÌÚ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥Á¥´¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡Ö¥Ï¡¼¥È¤Îçõ¤À¤ó¤´¡×¤È¡¢¥¤¥Á¥´¥¹¥¤¡¼¥Ä5¼ï¡õÆÊÌÚ¸©»º¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥Á¥´3¼ï¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È¡Ö¤È¤¤á¤¥×¥ì¡¼¥Èçõ¡×¡£
¡ÖÀäÂÐ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡Ö¿ô¤Ç¸À¤Ã¤¿¤éÃÄ»Ò¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤È¡¢ÀîÅç¤â¡Ö¤³¤ì¤ÏÃÄ»Ò¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤ÇÃÇ¸À¡£¤·¤«¤·¡¢U»ú¹©»ö¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤ÇºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ½ÁÛ¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æ¥é¥¹¥ÈÍ½ÁÛ¤ò¸«»ö¤ËÅö¤Æ¡¢Ç°´ê¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡©