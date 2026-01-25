ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¾È¤ì¢ªÅÁ¤¨¤¿¥ÉÄ¾µå¡É¤Î°¦¡¡ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡Ä¥Õ¥¡¥óÀÖÌÌ¡Ö¤¤ã¤¢¡¼¡×
NYÍ¼¿©²ñ¤Ë2Ç¯¤Ö¤ê¤Î½ÐÀÊ¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ËÆÏ¤±¤¿´¶¼Õ
¡¡ÆüÊÆ¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¡ÖÍ¼¿©²ñ¡×¤Ç¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥¥Ã¥Ñ¥ê¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÍ¼¿©²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£±Ñ¸ì¤Î¤ß¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤¤¡¢²ñ¾ì¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ë¡ÖTo my loving wife Mamiko¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¡¢3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿ÀµÁõ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»²²Ã¡£½é¤á¤Æ¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ï¸ª½Ð¤·¹õ¥É¥ì¥¹¤Ç²ñ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÇÂçÃ«¤Ï3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVPÁª½Ð¤Ë´¶¼Õ¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¦¥©¥ë¥¿¡¼»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹µåÃÄ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤â·É°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ìó2Ê¬È¾¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ëÆü¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¤»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡¢°¦Ì¼¡¢°¦¸¤¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤â¡£¡ÖºÇ°¦¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¿¿Èþ»Ò¡¢Ì¼¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ø¡£ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¤¤Ä¤âËÍ¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡Ö°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿ÂçÃ«¤ËÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤âÎº¤Ë¡£SNS¤Ë¤Ï¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÊý¤ò¸«¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¥Ë¥ä¤±¤¿¡×¡Ö¤¤ã¤¢¡¼¥«¥Ã¥³¥¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤À¡×¡Ö¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î»Ñ¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²¿²ó¤âÄ°¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬Í¼¿©²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢MVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î2024Ç¯¥ª¥Õ°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¡£½é»²²Ã¤Ï¿·¿Í²¦¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥ª¥Õ¤Î2019Ç¯¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»ÔÆâ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ·çÀÊ¡£¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç½Ð±é¤·¡ÖÈþ¤·¤¤±ü¤µ¤ó¤Ø¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢º£Ç¯Æ±ÍÍ¤Ë±Ñ¸ì¤Ç´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë