「子どもの忘れ物を届けるため、思わず全力疾走でバスを追い越した」と笑って話してくれたのは女子サッカー界のレジェンド・澤穂希さん。2011年のW杯で日本を世界一へと導いた脚力は、小学3年生の娘を育てる「アスリートな日常」のなかでも健在のようです。母としても全力で生きる、澤さんの「今」に迫りました。

【写真】夫婦ともに元プロサッカー選手！「アスリート家族」な澤さん一家のプライベート（全11枚）

現役引退から11年も、バスを追い越す脚力は健在

仙台でも充実した生活を送っている澤さん

── 元プロサッカー選手で福島ユナイテッドFCの現副社長の辻上裕章さんと2015年に結婚され、今年で11年目になる澤さん。2017年に出産した娘さんは小学3年生になったそうで、今は子育ての真っ只なかだと思います。元アスリートだからこそ、子育てにいかせている部分はありますか？

澤さん：人より体力があるので、子どもと全力で遊べるところでしょうか。今も毎朝、娘を学校に送り出したあとに5キロから10キロ走っていますし、トレーニングも続けています。娘から「運動会でリレーの選手になりたいから、練習につき合って」と言われたことがあって、一緒に練習したことがありました。

── たとえばどんなふうに練習したんでしょうか？

澤さん：森林公園に行って走らせるとか。普通にダッシュもやらせましたし、フォームから徹底的に直しました。または、マラソン大会の練習となれば4、5キロ走らせてタイムを測るし。あと、サッカーとか球技も一緒にやりますね。サッカーは教えるというより、「一緒にボールを蹴りたい」と言うので、公園に行ってボールを蹴るくらいですけど。

── 側から見ると、澤さんと一緒にスポーツができて、とても贅沢な時間というか。

澤さん：どうなんでしょうね。これまでも娘と走ってどちらが速いか競争したことがありますが、まだまだ私が勝つんです。娘はとても悔しそうにしていましたが、私もわざと負けることもしないですし。

── トレーニングの成果は、娘さんのお友達が忘れものをしたときにもひと役買ったそうですね。

澤さん：娘が幼稚園に通っていたとき、バスに乗って行っていたんですけど。あるとき、娘の友達のお母さんが「体操服を忘れたよ」と、バス停まで走ってきたんです。けれど、バスは出発してしまって。そこで私が、そのお母さんから体操服を預かり、走り出したバスを追いかけ、並走し、さらには追い越して次のバス停に先に到着したことがあって。遅れてやってきたバスの中のお友達に「はい」って体操服を渡したことがあります。

夫婦の経験を踏まえ、6歳の娘と海外挑戦

── 澤さんの脚力は衰えないですね！またサッカー選手として21歳でアメリカのチームに所属するなど、世界と闘ってきた澤さん。自身の経験から、娘の成長を考え、早い段階で海外へ挑戦もさせてきたそうですね。

澤さん：娘が6歳のとき、アメリカのサマースクールに短期留学させました。夫は中・高校時代はアメリカで過ごし、私自身もサッカーでアメリカに行ったことがあります。海外では文化も慣習も違いますし、いろいろな考え方を持った人がいます。そこで、たくさんの人に出会い、刺激をもらい、切磋琢磨しながら時間を過ごせたことは、自分たちの人生においてすごく貴重な経験をしたと思っているんです。娘にも子どものうちからいろいろな経験をさせてあげたくて、サマースクールに参加することにしました。

── 娘さんは日本では英語の勉強はされていたのでしょうか？

澤さん：多少は勉強していましたが、現地で日常会話ができるレベルではなかったです。正直、私も娘も多少の不安はありましたが、まずは頑張ってみようとチャレンジすることになりました。実際、サマースクールに通っているときは、慣れない場所でなかなか自分を出せなかったと思うし、大変な思いをして途中で投げ出したかったことがあったかもしれません。それでも娘は最後まで頑張って通うことができました。

その後、日本に帰国してひと回り成長した娘を見ながら、いつかこの経験が生きるときが来ると思っています。

娘が巣立った後も考えて「今はお金の勉強中」

思っていることはハッキリ口にするという澤夫婦

── 澤さんは現役引退して11年経ちますが、引退後のセカンドライフはどのようなことを意識しながら過ごしてきましたか？

澤さん：現役時代よりもセカンドライフのほうが長いので、特にお金の使い方については、引退して家族を持ってから、より考えるようになりました。現役時代は2011年FIFA女子ワールドカップで優勝して女子サッカーが注目されたので華やかな感じに見られましたが、それまでは全然お金がなかったんです。生活するのに必死だった時期のほうが長いです。今はそこまで逼迫していませんが、それでもお金の勉強はちゃんとしていかないとな、と思っています。

── 結婚して11年目になる旦那さんに対してはどんなことを思いますか？

澤さん：今は福島ユナイテッドFCの副社長になって、若いときより自分がやりたいことができているのかなと思います。夫婦としても、一緒に生活して気持ちが豊かになると、感謝することが多いです。たまにケンカしたときはお互い言いたいことを言ってヒートアップすることもありますが、後から「あのときこうだった」と後出しすることはないので、それもいいのかなと思っています。何より信用していますし。

子どもが巣立ったときに夫婦でどう楽しもうかなっていうのは今からときどき考えることがありますが、まずは夫には健康に気をつけてほしいなと思います、この先も家族で楽しみたいことがたくさんあるし、心身ともに健康でいてもらえたら、と思っています。

取材・文：松永怜 写真：澤穂希