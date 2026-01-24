TJ手術から完全復活へ

オリックスの吉田輝星投手が21日、自身のインスタグラムを更新。約1年ぶりとなる散髪を報告し、爽やかに激変した姿を公開した。トミー・ジョン手術からの復活を目指す右腕の“決意のカット”に、SNS上のファンからは「カッコ良すぎてため息出ちゃいますねー」「すごく似合ってるよ」と絶賛が起きている。

吉田はインスタグラムで「1年ぶりの散髪。リハビリ中伸ばすと決めて、いよいよ終盤なので切りました。笑」と報告。投稿された写真では、顔の半分が隠れるほどの長い茶髪をバッサリと切り落とし、精悍な顔立ちが際立つ黒髪短髪姿を披露した。本人も「やっぱ短髪よ！！」と、久々のスタイルに納得のようだ。

この投稿にファンは即座に反応。「男は黙って黒髪短髪」「そうそう、吉田輝星はこの髪型だよねぇ！」「かっこええ〜」「イケメーン」と、かつての甲子園で“金農旋風”を起こした時の輝きを彷彿とさせる姿に歓喜の声が殺到した。

日本ハムから移籍した2024年には50試合に登板し、4勝0敗14ホールド、防御率3.32をマークしてブルペンを支えた。しかし、昨年3月にトミー・ジョン手術を受け、2025年シーズンを全休。苦しく長いリハビリを抜け、完全復活へ向けて心機一転を感じさせる姿だった。（Full-Count編集部）