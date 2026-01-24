ダートでデビューから２連勝を飾った３歳馬にＳＮＳでは驚きの反応が寄せらている。２４日に行われた中山６Ｒ・３歳１勝クラス（ダート１８００メートル＝１３頭立て）は１番人気のクラウトロック（牡３歳、美浦・加藤征弘厩舎、父ナダル）が１馬身３／４差で勝利。デビュー２連勝を飾り、今後のダート路線で注目を集める存在となった。

１１番枠からのスタートで大きくつまずき、最後方からの競馬に。向こう正面で一気にポジションを上げて４コーナーではまくり気味に進出すると、先行勢をねじ伏せて勝利を飾った。勝ち時計は１分５４秒７（良）。レース後には加藤征弘調教師が「あれだけつまずいてよく勝ったと思います。久しぶりに興奮しました」と驚いたほどだ。

同馬は昨年末の１２月２８日に中山のダート１８００メートルでデビュー。４角先頭の積極策から後続に８馬身差をつけて圧勝している。

発馬後手からまくって快勝したクラウトロックにＳＮＳでは「やっぱりバケモンみたいや強さや」「スタートで終わったと思った」「やっぱり強いじゃないか」「躓いちゃったのに」「出遅れてあれで勝つって」「新馬戦のラップもクソ強かったけど、今日のはそれ以上」「スタート躓きからの特大出遅れで終わったかと思った」「ただただ馬が強かった！」「出遅れ最後方から捲って勝ち切った」「相当強いですね」「この馬は覚えとこ」「化け物なのか…？」「ぶっちぎりで強かったですね」「これはレベルが違った」など驚きのコメントが寄せられている。