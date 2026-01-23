徳島自動車道の上板サービスエリアで1月23日から、男性向けに振り切った新メニューの販売が始まりました。

（宮下アナウンサー）

「徳島自動車道の上板サービスエリアに向かっています」

「きょうから新しいどんぶりが提供されるということで、どんなものか楽しみです」

（上板サービスエリア下り線・安倍伸和 支配人）

「この商品は、サービスエリアで食べられる『究極の漢飯』というコンセプトをもとに、開発を始めました」

「10代から40代くらいまでの男性の方に絞り込んでおりますので、パンチはある『濃！』って思います」

「いやでも美味しいと思うかな、僕とかはめちゃくちゃ好きなんで」

どんぶりばちに、ご飯が豪快に。



その量400グラム。



刻んだノリが、雪のように降り注ぎます。



ガーリックとバターを絡めた鶏肉150グラムを、ご飯が見えなくなるまでのせます。



大きさと、味付けのガーリックバターの名をとって「ガリバー丼」。



2カ月かけて開発しました。

（上板サービスエリア下り線・安倍伸和 支配人）

「お待たせしました」



（宮下アナウンサー）

「すごいボリュームですね」

「食欲旺盛な男性がターゲットということで、ずっしりと重いです」

これが「ガリバー丼」。



味噌汁とたくあんがついて、1200円です。

（宮下アナウンサー）

「上板サービスエリア1番の『漢飯』豪快にいただきます」

「かなりパンチがあります。ジューシーな鶏肉、そしてガーリックバター、胡椒の風味が追いかけてきて、とても存在感のある味わいです」

「女性でも、スパイシーな味付けが好きな方なら、パクパクと食べられそうです」

ガリバー丼は上板サービスエリアの上下線で、23日から販売が始まりました。



ドライブの途中に、強烈なインパクトを残す一杯となりそうです。



（宮下アナウンサー）

「ごちそうさまでした」

（記者）

「三脚持つよ」



（宮下アナウンサー）

「いや、いけます。もう力がついている気がするので」