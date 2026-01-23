デヴィ夫人を書類送検 元マネージャーにけがさせた疑い

タレントの「デヴィ夫人」が去年10月、マネージャーだった女性に暴行を加えけがをさせたとして、警視庁に書類送検されたことがわかりました。

傷害の疑いで書類送検されたのはタレントの「デヴィ夫人」、本名デヴィ・スカルノさん（85）です。

捜査関係者によりますと、デヴィさんは去年10月28日、東京・渋谷区の動物病院で、当時マネージャーだった30代の女性に殴るけるなどの暴行を加え、軽いけがをさせた疑いがもたれています。

デヴィさんは、自身が動物病院に入院させていた飼い犬が死んだとの連絡を受け、病院を訪れましたが、院内で壁をけるなど暴れ、通報を受けた警察官がかけつけたということです。

きょう（23日）午後、デヴィさんが代表を務める事務所がコメントを発表しました。

デヴィ夫人所属事務所 コメント全文

一部で報じられております、女性マネージャーへの暴行による書類送検との報道に関して、ご説明申し上げます。



昨年10月、都内の某動物病院にて夫人の愛犬のチワワが亡くなりました。

夫人が駆けつけた時点で、小さなチワワの口には延命と称して直径およそ3ミリ、長さ14〜15センチほどの、人間に使用するような管が挿入されておりました。その上、四肢に点滴の針を刺された状態で小さなチワワは亡くなりました。



状況を理解できず動揺する夫人の目の前で当直の若い男性医師が血だらけの管を一気に抜き、その瞬間ベッドには、横たわる愛犬を取り囲むように血の海が広がりました。



その光景を目の当たりにした夫人は激しいショックを受けました。人間でも胃カメラを受ける際には麻酔を使用するわけですから、小さな愛犬のチワワが痛みや苦しみに悶絶したのではないかと思った夫人は、状況を確認すべく若い男性医師に詰問しようと身を乗り出しました。



その際に、報道にあります女性マネージャーが夫人を後ろから羽交い絞めにするような恰好で抑え込もうとしたため、夫人が彼女の腕を振り払ったことは事実です。しかし、それは決して「殴る」と表現されるようなものではございません。



そのような状況で羽交い絞めしてきた彼女に怒りを感じた夫人は、彼女に対して帰路につくよう幾度も促しました。その際、夫人は愛犬の亡骸をしっかりと胸に抱え両手が塞がっておりましたため、帰宅の途につくよう促す意味で当該のマネージャーに対して塞がっている両手に替えて足でドアの方向を指し示し、立ち去ってほしい旨を伝える仕草は取って見せましたが、そちらも断じて「蹴る」という表現には該当せず、彼女の身体にも当たっていませんことをお伝えいたします。



これらのことは、一緒に駆け付けた秘書が傍らにおり一部始終を見ておりましたため、彼女が証人になれます。

よって、報道にございますような「殴る」や「蹴る」といった行為、彼女が怪我を負うような行為は一切行われておりませんことを断言いたします。全ては動物病院の防犯カメラに鮮明に映っております。



愛犬の死の当日、動物病院の待合室には他にも愛する犬や猫をお連れになった4〜5名の他の受診者の方々がおりました。そのような状況で、女性マネージャーに対して暴行を加えることなど到底できるはずがございません。



昨年春には、精肉店に勤務していた経験もある元従業員と夫人との間で、犬肉を食す・食さないで見解の相違があり、それに端を発して「暴行」との報道につながる一件がございましたが、元従業員には何かが当たるという事実は皆無で、元従業員も含め誰一人として怪我を負うようなことはございませんでした。今回の報道にある女性マネージャーはそちらの件にも関わっており、元従業員の援護をしたという苦い記憶もございますことも併せてお伝えいたします。



2026年1月23日

株式会社 オフィス デヴィ スカルノ