関メディ・井戸伸年総監督が解説…“後ろ足体重”を直すバックステップドリル

一生懸命振っているのに打球が伸びない、スイングスピードが上がらない。その原因は、力の伝え方にあるのかもしれない。阪神・今朝丸裕喜投手らを輩出し、中学硬式野球の強豪として知られる「関メディベースボール学院」の井戸伸年総監督は、加速するスイングを習得するために「バックステップ」を取り入れたドリルを推奨している。

井戸総監督によると、打てない選手の多くは「どうしても後ろ重心になってしまう」という。軸足に乗せようとする意識が強すぎて、つま先、足首、膝、股関節が一直線になりがちだ。その結果、骨盤のラインが下を向き、回転した際に力が斜め下に向く。投手方向に力が伝わらないのだ。

そこで有効なのが、バックステップを踏んでからのスイングだ。やり方はバットを胸に抱えた状態で構え、後ろ足（右打者なら右足）で捕手方向にステップを踏んでから前足を踏み込んで体を回転させる。動きをつけることで「前（投手方向）に行く動作」が自然と生まれ、後ろに体重が残った状態でスイングする悪癖を解消できる。

重要なのは、「常にピッチャー方向に力の方向性を出していく」ことだ。バックステップすると、軸足の股関節に乗りやすくなり、骨盤の角度も適切な“斜め上”になる。骨盤が正しい角度で回ればスイングは加速していく。

慣れてきたら実際にバットを握って行う。「素振りになると負荷がかかるので、より一層トレーニングの効果は高まります」。力の方向を修正し、鋭いスイングを手に入れるために、日々の練習に取り入れてみてほしい。（First-Pitch編集部）