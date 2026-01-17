侍Jの元スコアラー・志田宗大氏がデータ活用術を中学生に伝授

データの活用は重要だが、数字にとらわれ過ぎてはいけない。ライブリッツ株式会社が主催する「デジタル野球教室」が2025年12月21日、東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアムで行われ、元ヤクルト外野手で侍ジャパンの元スコアラー・志田宗大氏（現中日ゲーム戦略アナリスト兼コーディネーター）がゲストコーチ（アナライザー）として参加。硬式野球クラブに所属する中学生30人に、さまざまな助言を送った。

元ヤクルト投手の久古健太郎氏とともに「データ活用講座」を担当した志田氏は、データについて「時代的に活用の必要が出てくるもの」と説明。最先端のデジタル機器で測定したデータを確認しつつ、活用方法についても分かりやすく伝えた。

投手の場合、球速や回転数、回転軸や回転効率などを測定。球速や回転数は一般的にも浸透しているが、球の傾きなどを表す回転軸や回転効率はピンとこない人も多いだろう。0〜100％で表示される回転効率は、100％に近いほど回転量を球の変化量に反映できており、理屈的には数値が高いほど効率的と言える。

データ活用のプロでもある志田氏は、数字ばかり気にすることに懸念を示す。「回転軸もきれいなスピンでいくことが必ずしも正しいわけではありません。回転効率に関しても100に近づけようとするのは大きな間違いなんです」。そこで例を挙げたのが、ドジャースの大谷翔平投手と山本由伸投手だった。

「実は大谷投手の回転効率は75％しかない。簡単に言うと、いわゆるジャイロ回転をしています。スライドしているのが分かっているんですけど、球も速いし、抑えられている。一方、山本由伸投手は97％ぐらいある。お互い違った球の質で打者をしっかり抑えられているという事実があります。だから回転軸を正していくべきというわけではないんです。それぞれの投手に合うやり方がある。そこは誤解しないようにお願いします」

「速さは正義」だが…数値が低くても「悲観することはない」

打者のスイングスピード、打球速度も同様のことが言える。2025年の世界最速の打球速度は大谷の191キロ、2026年からMLBに挑戦するホワイトソックスの村上宗隆内野手、ブルージェイズの岡本和真内野手は180キロ台前半だと紹介。「打球速度155キロ以上になってくると、プロ野球の1軍で活躍するレベルです」と説明した。

そういう数字を示されると、目標設定しやすい。ただし、体格や骨格の問題もあり、全員が同じ方向を向く必要はない。データに関しては「自分の現在地が分かる」のが大きな利点。中学生に球速160キロを求めるのは無理な話であり「自分を知り、目標に向かって取り組んでいくことが大切。基本的にはデータと自分自身の感覚を一致させるのが重要なんです」と力を込めた。

球が速くても、狙ったコースに投げられなければ打者を抑えられない。スイングスピードが速くても、バットに当たらなければ安打にはつながらない。「『速さは正義』と言われている。投手は球速を上げること、打者はスイングスピードを上げること、打球速度を上げること。シンプルにこの3つ」としながらも「今、数値が低いからといって悲観することはない」と繰り返した。

スペシャルコーチとして参加した桑田真澄氏も全くの同意見だ。2025年まで巨人2軍監督を務め、2026年からオイシックスのチーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）に就任する桑田氏は「数字は説得力がありますけど、数字ばかりを追うと、打者を打ち取ることを忘れてしまう。投手の目的は打者を打ち取ること。データを活用して、逆算して考えることが重要です」と訴えた。

数字を示されると分かりやすい。ただし、目に見える数字だけが全てではない。志田氏と桑田氏が伝えたいのは個性や感性を生かして強化していくということ。そこにデータをミックスさせることで、確かな成長につながっていくのだ。（尾辻剛 / Go Otsuji）