¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾åÀ¾¾®É´¹ç¡Ê42¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡Ê50¡Ë¤¬É½ÌÀ¤·¤¿¡¢¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×¤òÁèÅÀ¤È¤·¤¿Âçºå¥À¥Ö¥ëÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÎµÈÂ¼»á¡¢ÉûÂåÉ½¤Î²£»³±Ñ¹¬Âçºå»ÔÄ¹¤Ï15Æü¡¢2·î¤Ë¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë½°±¡Áª¤ÈÆ±Æü¤Ç¤Î½ÐÄ¾¤·Áª¤Ë¤½¤í¤Ã¤ÆÄ©¤à°Õ¸þ¤òÀµ¼°É½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤Ï¡¢½êÂ°ÃÏÊýµÄ°÷¤é¤ò½¸¤á¤¿Âçºå»Ô¤Ç¤Î¶ÛµÞ²ñµÄ¤Ç¡ÖÂçºå¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¡¢ÅÔ¹½ÁÛ¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£´ÇÈÄÀ¯ºö¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×¤Î¼Â¸½¤òÁèÅÀ¤Ë·Ç¤²¤¿Áªµó¤Ç¡¢3²óÌÜ¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤Ë¿®Ç¤¤òÆÀ¤ëÁÀ¤¤¤À¤¬¡¢Âçºå»ÔµÄÃÄ¤¬²ñµÄ¤ËÀèÎ©¤Á½ÐÄ¾¤·Áª¤ËÈ¿ÂÐ¤ò·èµÄ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄ¤«¤é¤â°ÛÏÀ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡½°±¡Áª¤¬2·î8ÆüÅê³«É¼¤Î¾ì¹ç¡¢½ÐÄ¾¤·ÃÎ»öÁª¤Î¹ð¼¨Æü¤Ï1·î22Æü¡¢»ÔÄ¹Áª¤ÏÆ±25Æü¤È¤Ê¤ë¡£¼«Ì±¡¢Î©·ûÌ±¼ç¡¢¸øÌÀ³ÆÅÞ¤ÎÉÜÁÈ¿¥¤ÏÂÐ¹³ÇÏ¤òÍÊÎ©¤·¤Ê¤¤Êý¸þ¤ÇÄ´À°¡£¶¦»ºÅÞ¤ÏÆÈ¼«¸õÊä¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾åÀ¾¤Ï¡ÖÂ¿³Û¤ÎÁªµóÈñÍÑ¤ò¤«¤±¤¿ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¦»ÔÄ¹WÁª¤ÏÆ±ÅÞ¤ÎÁ°¸¶½°±¡µÄ°÷¤â¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë¤Û¤ÉÃ¯¤«¤é¤âÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÈÂçºå°Ý¿·¤À¤±¤ò¼é¤ë¤³¤È¡É¤Î¤ß¤ò¹Í¤¨¤¿¤Ò¤É¤¤ÀïÎ¬¡£¤³¤ì¤ò¤Ä¤Ö¤¹¤Ë¤Ï°Ý¿·°Ê³°¤ÏÎ©¸õÊä¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤êWÁªµó¤òÌµÅêÉ¼¤Ë¤¹¤ì¤Ð°Ý¿·¤Î»×ÏÇ¤ÏÎ©¤Á¾Ã¤¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡ÈÄó°Æ¡É¤·¤¿¡£