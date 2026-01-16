¡ÖÇä¤ì¤Ê¤¤»þÂå¡×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¤Ê¤¼ ¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹ ¤ÏºÆ¤ÓÀ®Ä¹µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Î¤«
Firework Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤ÇGlobal Revenue Operation¤òÅý³ç¤¹¤ëÂíß·Í¥ºî»á¤Ë¤è¤ëÁ´4²ó¤Î´ó¹Æ¥·¥ê¡¼¥º¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÂè2²ó¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹¤ÎÎò»Ë¤òÉ³²ò¤¯¡£
¢¡¡¡¢¡¡¡¢¡Firework Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÂíß·Í¥ºî¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢TikTok Shop¤ÎÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÀè¹Ô»öÎã¤È¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡Ö¶¦Â¸¤Î²ÄÇ½À¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î¹Í»¡¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ë¡Ö¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹¤ÎÎò»Ë¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¤½¤Î¿Ê²½¤Îµ°À×¤È¡¢B2C¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¤¬º£¼è¤ë¤Ù¤ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¡ÖÈ¯¸«·¿¥³¥Þ¡¼¥¹¤Î¿¤Ó¤·¤í¡×¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹¤ÎÎò»Ë¡×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÂÐÏÃ¡×¤È¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¡×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¥ê¥Æ¡¼¥ë¶È³¦¤ÎÊÑ³×¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦ÈÎÇä·Á¼°¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿Ê²½¤ÎÎò»Ë¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¡ÖÈ¯¸«·¿EC¡×»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¾¡¤Á¶Ú¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
Âíß· Í¥ºî¡¿Firework Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡¡·ÄØæÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤ØÎ±³Ø¤·¡¢2017Ç¯¡¢ÁÏ¶È3¥«·î¤ÎFirework¤Ë7¿ÍÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²è¡£2021Ç¯¤è¤êFirework¤ÎÆüËÜ»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤ò»Ø´ø¡£2024Ç¯¤Þ¤Ç¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Åý¹ç·¿Æ°²è¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖFirework¡×¤ÎÆüËÜ»Ô¾ìÎ©¤Á¾å¤²¤ò¿ä¿Ê¡£¸½ºß¤ÏFirework¤ÎGlobal Revenue Operation¤òÅý³ç¡£
1.ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¡§¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë¡ÖÈóÂÐÌÌÈÎÇä¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹ÆüËÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹¤Ï¡Ö2¤Ä¤ÎÇÈ¡×¤ò·Ð¤ÆºÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÆÈ¼«¤Î¾ÃÈñ¹½Â¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹¤Îµ¯¸»¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤º¡¢1990Ç¯Âå¤ÎÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¿Ê²½¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñQVC¤Ï1986Ç¯11·î¤ËÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤Î¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹¤¬ÍÑ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤ä¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤¤¤Ã¤¿¾×Æ°Çã¤¤¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¼êË¡¤Î¸¶·¿¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢QVC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬2000Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢2001Ç¯¤ËÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥ÖÈÎÇä¤Î´ðÈ×¤Ï¸Å¤¯¤«¤éÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹¤ÎÆóÅÙ¤ÎÇÈÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÉáµÚ¤Ï¡¢ÆóÅÙ¤ÎÇÈ¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ Âè°ìÇÈ¡Ê2015Ç¯º¢¡Á¡Ë¡§ ¤³¤Î»þ´ü¤Ë¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹¤ÏÆ³Æþ¤µ¤ì»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¤è¤¦¤ÊÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ÈÄêÃå¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ ÂèÆóÇÈ¡Ê2020Ç¯/¥³¥í¥Ê²Ò¡Ë¡§ ¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹¤¬ºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Ã¤È¤âÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ò´Þ¤à¼ÂÅ¹ÊÞ¤ò»ý¤Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤¬±Ä¶È¤òÄä»ß¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤¬°ìµ¤¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¡¢½¾Íè¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿¤ä¥Æ¥¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¸ÜµÒÂÎ¸³¡Ê¾¦ÉÊ¤Î¼Á´¶¤ä»ÈÍÑ´¶¤Ê¤É¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤äÆ°²è¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÎµÞÀ®Ä¹¤ÈÆüËÜÆÈ¼«¤Î²ÝÂêÆüËÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹»Ô¾ì¤Ï¡¢¤³¤ÎÂèÆóÇÈ¤ò·Ð¤ÆµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2020Ç¯¤ÎÌó140²¯±ß¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤ÏÌó3000²¯±ß¤Ø¤È¡¢3Ç¯´Ö¤ÇÌó20ÇÜ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤Ë¤ÏÆÈ¼«¤ÎÆÃÀ¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤äÊÆ¹ñ¤ÈÆ±¤¸¼êË¡¤Ç¤ÏÉáµÚ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£À®Ä¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÆüËÜÆÃÍ¤Î¹ØÇã¹ÔÆ°¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤äÊÆ¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö²Á³Ê¤äÀª¤¤¡×¤À¤±¤Ç°ìµ¤¤ËÉáµÚ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¡×¤È¡ÖÃúÇ«¤ÊÈæ³Ó¸¡Æ¤¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹¤âÆÈ¼«¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¿®ÍêÀ½Å»ë¤Î¹ØÇã¹ÔÆ°¡§ ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡¢ÈÎÇä¾¦ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë²ûµ¿Åª¤Ê´¶¾ð¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¥µ¥¤¥È¤ä¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¸»¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤¬¤Ê¤¤¤È¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤»¤ó¡£ ¿µ½Å¤Ê¸¡Æ¤¥×¥í¥»¥¹¡§ Á´ÂÎ¤ÎÌó6³ä¤¬¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤òÇº¤à¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾×Æ°Çã¤¤¤äÂ¨»þ¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬À®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê²Á³Ê¶¥Áè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ä¡¢ÂÐÌÌÀÜµÒÊ¸²½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¡Ö¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÊÂÎ¸³¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀïÎ¬¤òºÎ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.»ö¶È¼Ô¤ÎÆ°¸þ¡§²ÁÃÍ¤ÎÅ¾´¹¤È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¿Ê²½¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ö¶È¼Ô¤ÎÀïÎ¬¤È¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤Ë¤âÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ã»´üÇä¾å¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ÈLTV½Å»ë¤Ø¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯»þ¤ËÃ»´üÅª¤ÊÇä¾å¤ò½Å»ë¤·¤Æ»²Æþ¤·¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë·Ï¤Î°ìÉô¤Î»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÈñÍÑÁý²Ã¤äÍø±×Î¨¤Î°µÇ÷¤«¤é¡¢¤½¤Î¸åÅ±Âà¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢²½¾ÑÉÊ¤ä²ÈÅÅ¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÁÆÍø¤Ç¡¢´ûÂ¸¸ÜµÒ¤ÎLTV¡Ê¸ÜµÒÀ¸³¶²ÁÃÍ¡Ë¸þ¾å¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º´ë¶È¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹¤Î²ÁÃÍ¤¬¡ÖÃ»´üÅª¤ÊÇúÈ¯ÅªÇä¾å¡×¤«¤é¡¢´ûÂ¸¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÇ»¤¤¸ÜµÒÂÎ¸³¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë»Üºö¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Îã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë¥³¥¹¥á¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤è¤ê¤â¡Ö¾¦ÉÊÀ©ºî¤ÎÇØ·Ê¡×¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¡¢ÁÐÊý¸þ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¶ñÂÎÅª¤Ê»ÜºöÎã¤È¤·¤Æ¡¢UNIQLO¤Î¡ÖLIVE STATION¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿ÈÄ¹É½¼¨¡×¤ÇÃåÍÑ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢Æ°²è¤È¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤¿¤ê¤È¡¢¹ØÆþ¸¡Æ¤¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëÀïÎ¬¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TikTok Shop¤ÎÂæÆ¬¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼·ÐºÑ¶áÇ¯¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢TikTok Shop¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤ÎµÞÂ®¤Ê³ÈÂç¤Ç¤¹¡£TikTok Shop¤Ï2021Ç¯¤ËÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë15°Ê¾å¤Î»Ô¾ì¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï2Ç¯´Ö¤Ç»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤¬µÞ³ÈÂç¤·¡¢µðÂç¤ÊÎ®ÄÌÁí³Û¡ÊGMV¡Ë¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Ç¤ÎTikTok Shop¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÖÈ¯¸«·¿¥³¥Þ¡¼¥¹¡×¤ÎÆÃÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î½ÅÍ×À¡§ TikTok Shop¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï¼çÍ×¤ÊÇä¾å¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®·ÐÍ³¤ÎÈÎÇä¤¬Î®ÄÌÁí³Û¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÎã¡§ÆüËÜ¤Î¥í¡¼¥ó¥Á½é´ü¤Ë¤ÏÎ®ÄÌ¤ÎÌó7³ä¤¬¥é¥¤¥Ö·ÐÍ³¡Ë¡£ ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î³èÍÑ¡§ TikTok Shop¤ÎÇä¾å¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼·ÐÍ³¤«¤éºî¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¹ØÆþ¤Ë±þ¤¸¤ÆÀ®²ÌÊó½·¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Âç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÖËÜÊª¤é¤·¤µ¡×¤Ø¤Î²óµ¢¡§ ÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤¤±ÇÁü¤è¤ê¤â¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¡Ö¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥·¥Æ¥£¡ÊËÜÊª¤é¤·¤µ¡Ë¡×¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤ä¡ÖÃæ¤Î¿Í¡×¤¬´é½Ð¤·¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿®Íê³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢TikTok Shop¤ÏÈþÍÆ¡Ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥±¥¢¡Ë¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¾×Æ°Çã¤¤¤·¤ä¤¹¤¤Äã²Á³ÊÂÓ¡ÊÌÜ°Â1Ëü±ß°Ê²¼¡Ë¤Î¾¦ÉÊ¤ÈÈó¾ï¤ËÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎTikTok Shop¤ÎGMV¤â¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¤ÏÌó22.1²¯±ß¤ËÃ£¤·¡¢ÈþÍÆ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬21¡ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. Ì¤Íè¤È¿Ê²½¡§¡ÖAI»þÂå¤Î¿®ÍêÀ¡×¤È¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥³¥Þ¡¼¥¹¡×¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢AI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹¤Î²ÁÃÍ¤È¡¢¼¡¤Î¹ØÇãÂÎ¸³¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·Áºî¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î¾ðÊóÀÜ¿¨ÎÌ¤¬·ãÁý¤¹¤ë¸½ºß¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÀ¸¤Î¿®Íê¡×¤¬ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡¢µ»½Ñ³×¿·¤È¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä²áÂ¿»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥é¥¤¥Ö¡×¤Î²ÁÃÍº£¸å¡¢AI¤Ë¤è¤ëÀ¸À®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¿®ÍêÀ¤äËÜÊª¤é¤·¤µ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ ¿®ÍêÀ¤Î¸þ¾å¡§ ÊÔ½¸¤µ¤ì¤Ê¤¤¡ÖÀ¸¡×¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¤Î¤è¤¦¤Ë²ÁÃÍ¤¬¾å¾º¤·¡¢SNS¤Î¤ß¤Ê¤é¤º´ë¶È¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤âÇÈµÚ¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖÀ¤ÎÄÉµá¡§ »ëÄ°¼Ô¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç¼ÁÌä¤·¡¢²óÅú¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÁÐÊý¸þ¤ÎÂÎ¸³¤Ï¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï´û¤Ë¡¢AI¥¢¥Ð¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸úÎ¨²½¤ÈÂÎ¸³¤ÎÍ»¹ç¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£À¸À®AI¤Ï¡¢ÂæËÜºîÀ®¤äÇØ·Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼«Æ°À¸À®¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥óKOL¤Î³èÍÑ¤â¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À»î¹Ôºø¸í¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¹ØÇãÂÎ¸³¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹¤Î¿Ê²½¤ÎºÇÀèÃ¼¤Ï¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤ËÌÀ³Î¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤ÎÂç¼ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥¢¥×¥êÂÎ¸³¤Ï¡¢¤Û¤ÜÆ°²è¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÊUI/UX¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Îà»÷¾¦ÉÊ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÌ¤ÎÆ°²è¥Õ¥£¡¼¥É¤Ë¡Ö³ê¤é¤«¤ËÁ«°Ü¡×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤ÎEC¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÊÂÎ¸³Àß·×¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾¦ÉÊ¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊ¤ò°·¤¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ø¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÁ«°Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ°²è¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿Àß·×¤¬É¸½à²½¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤Î¹ØÇãÂÎ¸³¤Ï¡¢SNS¡¢EC¥µ¥¤¥È¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤È¤¤¤Ã¤¿¤¢¤é¤æ¤ëÀÜÅÀ¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ°ì´Ó¤·¤¿¹ØÇãÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥³¥Þ¡¼¥¹¡ÊUnified Commerce¡Ë¡×¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢TikTok Shop¤Î¤è¤¦¤Ê¿·µ¬¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¡ÖÆ°²è»ñ»º¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¤³¤ì¤ò¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡¢Amazon¡¢¹¹ð¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ê¤ÉÂ¾¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤ÎÆó¼¡³èÍÑ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹¤ÏÃ±È¯¤ÎÇä¾å¤òÄÉ¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤È¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î´Ø·¸À¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·ëÏÀ¡§Îò»Ë¤«¤é³Ø¤ÖÆüËÜ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î»þÂå¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤ÎTaobao Live¤Ë¤è¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¡¢¤½¤·¤ÆAI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¿®ÍêÀ¡×¤ÎÃ´ÊÝ¤Ø¤È¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎB2C¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÎò»Ë¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¶µ·±¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢³¤³°¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÌÏÊï¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬µá¤á¤ë¡Ö¿®Íê¹½ÃÛ¡×¤È¡Ö¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÊÂÎ¸³¡×¤ò¼´¤Ë¡¢ÀïÎ¬¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨²½¤È¡¢¿Í´Ö¤Ë¤è¤ë¡ÖËÜÊª¤é¤·¤µ¡×¤ÎÄÉµá¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¤Ç¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ°²è¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥³¥Þ¡¼¥¹¤ÎÄ¬Î®¤òÂª¤¨¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀïÎ¬Åª¤Ê»ñ»º¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£¸å¤ÎEC¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹¤Ï¡ÖÄÌÈÎÈÖÁÈ¡×¤«¤é¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤ÊÀìÌç²È¤È¤ÎÂÐÏÃ¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÀÎ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¡Öº£Æü¤À¤±¤ÎÆÃ²ÁÉÊ¡×¤ò²¡¤·Çä¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢º£¤Î¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¡×¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÄó¶¡¤·¡¢¤½¤ÎÃÎ¼±¤È¿®Íê´¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ØÇã¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¡¢¡Ö¿®Íê¥Ù¡¼¥¹¤Î¾¦Çä¡×¤Î·Á¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ê¸¡¿Âíß·Í¥ºî¡ÊFirework Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
