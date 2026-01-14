政治ジャーナリスト田崎史郎氏(75)が14日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。高市早苗首相（64＝自民党総裁）が23日召集の通常国会冒頭で衆院を解散する意向を固めていることに言及した。

首相は、近く自民幹部に正式に伝達し、表明する構え。日程は「1月27日公示、2月8日投開票」と「2月3日公示、15日投開票」が軸となる。野党は「2026年度予算成立が遅れる」と反発している。

24年10月以来となる衆院選は、自民、日本維新の会の連立政権が発足して以降、初の国政選挙となる。

田崎氏は、「昨日くらいまでは解散しないと思っていたんですけれども、昨日の動きを見ていて、1つは今日の与党党首会談が明らかになり、もう1つは自民党が昨日夕方の時点で各都道府県連に公認候補の予定者を挙げなさいと支持を出したんです。もう自民党はスイッチ入れたんです。それで今は9割方（解散は）あると思っています」と自身の見方を述べた。日程については「投票日については8日の可能性の方が高いです。非常に短期決戦になる」と話した。