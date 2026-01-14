¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¡ÛÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×¤¬ÆÈÁöV17¡¡HANA¤ÏTOP5¤Ë3ºî¡¡¥ß¥»¥¹¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó»Ë¾å½é¤ÎµÏ¿Ã£À®¡Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¾å°ÌÆ°¸þ¡Û
¡¡26/1/19ÉÕ¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î5Æü¡Á11Æü¡Ë¤ÏÁ°½µ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ºòÇ¯ËöÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥ì¥³Âç¡Ë¡¢NHK¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¹ÈÇò¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î²»³ÚÆÃÈÖ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1°ÌÆÈÁöÃæ¤ÎÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×¤Ï¡¢ÃËÀ¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½é¤È¤Ê¤ë17½µÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¹ÈÇò¤Ç¤Î½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢Æ±¶Ê¤¬¼çÂê²Î¤Î·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Î¥·¡¼¥ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë±é½Ð¤ä¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆHANA¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤ÏÁ°½µÈæ3³äÁý¡Ê31.8¡óÁý¡Ë¤Î1692.9Ëü²ó¡£25/9/29ÉÕ¤Î½éÅÐ¾ì¤«¤é17½µÏ¢Â³¤Ç1000Ëü²ó¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò3²¯2062.3Ëü²ó¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂè58²ó¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥° 2025¡×¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌ¥»¡¼¥ë¥¹ÉôÌç ¿·¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿HANA¤Ï¡¢TOP5¤Î¤¦¤Á3¶Ê¤òÀê¤á¤ëÌö¿Ê¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡2°Ì¡ÊÁ°½µ2°Ì¡Ë¤Ï¡¢¥ì¥³Âç¤ÇºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢´¶ÎÞ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBlue Jeans¡×¡£½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤Ï898.5Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ22.8¡óÁý¡Ë¡¢½÷À¥°¥ë¡¼¥×ºÇÂ®¤Ç2²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò2²¯2031.9Ëü²ó¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£3°Ì¡ÊÁ°½µ4°Ì¡Ë¤Ï½é½Ð¾ì¤Î¹ÈÇò¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖROSE¡×¡£22½µ¤Ö¤ê¤ËTOP3¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤Ï881.4Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ27.3¡óÁý¡Ë¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï2²¯7771.3Ëü²ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£5°Ì¡ÊÁ°½µ7°Ì¡Ë¤ÏHANA¤Î2025Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿ºÇ¿·¶Ê¡ÖNON STOP¡×¤Ç¡¢3½µ¤Ö¤ê¤ÎTOP5ÊÖ¤êºé¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤Ï734.8Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ16.6¡óÁý¡Ë¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò4038.9Ëü²ó¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡4°Ì¡ÊÁ°½µ3°Ì¡Ë¤ÏM!LK¤Î¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¡£¥ì¥³Âç¡¢¹ÈÇò¤È¤â¤Ë¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¶Ê¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤òÈäÏª¤·¤ÆºÆÀ¸¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¿·¶Ê¤â¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¡£½µ´ÖºÆÀ¸¿ô865.8Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ19.4¡óÁý¡Ë¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò6962.0Ëü²ó¤È¤·¤¿¡£
¡¡6°Ì¡ÊÁ°½µ9°Ì¡Ë¤ÏMrs. GREEN APPLE¤¬¥ì¥³Âç¤Ç¥Ð¥ó¥É»Ë¾å½é¤Î3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¡£½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤ÏÁ°½µÈæÌó2³äÁý¡Ê19.2¡óÁý¡Ë¤Î734.2Ëü²ó¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï2²¯8396.7Ëü²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Á°½µ6°Ì¤Î¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô645.3Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ0.7¡ó¸º¡Ë¤Ï11°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Ï¢Â³TOP10Æþ¤êµÏ¿¤Ï90½µ¡ÊÌó1Ç¯8¥ö·î¡Ë¤ÇÅÓÀä¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»Ë¾åºÇÄ¹µÏ¿¤Î¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡7°Ì¡ÊÁ°½µ10°Ì¡Ë¤Ï¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Î¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ - On The Way¡×¡£Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥ì¥³Âç¡¢½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ÈÇò¤Ç¤â²Î¾§¤·¤¿Æ±¶Ê¤Î½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤Ï729.4Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ25.6¡óÁý¡Ë¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò1²¯4137.1Ëü²ó¤È¤·¤¿¡£
¡¡8°Ì¡ÊÁ°½µ8°Ì¡Ë¤ÏBE:FIRST¤¬¡ÈÍÙ¤é¤Ê¤¤BE:FIRST¡É¤È¤·¤Æ¡¢²Î¾§¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡ÖÌ´Ãæ¡×¡£Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥ì¥³Âç¡¢4ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ÈÇò¤Ç¤âÈäÏª¤·¤¿Æ±¶Ê¤¬¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô715.2Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ15.7¡óÁý¡Ë¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò1²¯7979.1Ëü²ó¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡9°Ì¡ÊÁ°½µ5°Ì¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤ÎºîÉÊÊÌÇä¾å¿ôÉôÌç¤Ç2Ç¯Ï¢Â³»Ë¾åºÇÂ¿6´§¤òÃ£À®¤·¤¿Snow Man¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¡£ºòÇ¯12·î26ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó SUPER LIVE 2025¡Ù¡¢»ëÄ°¼Ô¿ô95Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿Âç¤ß¤½¤«¤ÎYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¡¢Æ±¤¸¤¯Âç¤ß¤½¤«¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿Æ±¶Ê¤Ï¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô683.3Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ3.3¡óÁý¡Ë¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï8871.2Ëü²ó¤È¤·¤¿¡£
¡¡10°Ì¡ÊÁ°½µ11°Ì¡Ë¤ÏÊÆÄÅ¸¼»Õ, ±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¡ÖJANE DOE¡×¡£ÊÆÄÅ¤¬¹ÈÇò¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ÖIRIS OUT¡×¤ÎËÁÆ¬¡¢¸ø½°ÅÅÏÃ¤Î¼õÏÃ´ï¤«¤é¡ÖJANE DOE¡×¤¬Î®¤ì¤ë±é½Ð¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÊ¨¤«¤»¤¿Æ±¶Ê¤Ï¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô655.4Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ13.5¡óÁý¡Ë¤òµÏ¿¤·¡¢2½µ¤Ö¤ê¤ËTOP10¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌTOP500¥é¥ó¥¯¥¤¥ó³Ú¶Ê¿ô¤È½µ´ÖÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï¡¢º£½µ¤âMrs. GREEN APPLE¤¬ÉÔÆ°¤Î1°Ì¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤¬Ä¹¤¯Ä°¤«¤ì¤ëÆÃÀ¤Î¤¢¤ë¥ß¥»¥¹¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¿ô¤Ï40¶Ê¡ÊÁ°½µÈæ¡Ü2¡Ë¡¢ÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï7810.1Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ8.4¡óÁý¡Ë¤È¡¢3½µÏ¢Â³¤Ç7000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡2°Ì¡ÊÁ°½µ3°Ì¡Ë¤ÎHANA¤Ï¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¿ô10¶Ê¡ÊÁ°½µÈæ¡Þ0¡Ë¡¢ÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï4764.1Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ23.6¡óÁý¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢25/9/22ÉÕ°ÊÍè17½µ¤Ö¤ê¤Ë4000Ëü²óÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¡£
¡¡3°Ì¡ÊÁ°½µ2°Ì¡Ë¤Îback number¤Ï¡¢26¶Ê¡ÊÁ°½µÈæ¡Ý1¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢ÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï4613.8Ëü²ó¡ÊÁ°½µ0.8¡óÁý¡Ë¤ÇÁíºÆÀ¸¿ôTOP3¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
¡¡4°Ì¡ÊÁ°½µ4°Ì¡Ë¤ÎÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Ï¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¿ô17¶Ê¡ÊÁ°½µÈæ¡Ü1¡Ë¤ÇÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï4032.2Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ25.5¡óÁý¡Ë¡£5°Ì¡ÊÁ°½µ5°Ì¡Ë¤ÎVaundy¤Ï¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¿ô20¶Ê¡ÊÁ°½µÈæ¡Ý1¡Ë¡¢ÁíºÆÀ¸¿ô2313.5Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ8.2¡óÁý¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡¢2½µÏ¢Â³¤ÇÁíºÆÀ¸¿ô1.5ÇÜ¤ÎÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤Ç6°Ì¤Ë¡ÊÁ°½µ8°Ì¡Ë¡£Á°¡¹½µ1/5ÉÕ¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¿ô7¶Ê¢ª14¶Ê¤È2ÇÜ¡¢ÁíºÆÀ¸¿ô909.2Ëü²ó¢ª2134.5Ëü²ó¤È2.3ÇÜ¤ÎÇúÁý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢10°Ì¡ÊÁ°½µ17°Ì¡Ë¤ÎKing Gnu¤âµÞ¿¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖAIZO¡×¤ò1·î9Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢½µ´Ö14°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿Æ±¶Ê¤¬¸£°ú¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¿ô11¶Ê¡Ê¡Ü2¡Ë¡¢ÁíºÆÀ¸¿ô¤ÏÁ°½µ775.7Ëü²ó¢ª1486.2Ëü²ó¤È1.9ÇÜ¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¢£Mrs. GREEN APPLE¡¢¡È¥ª¥ê¥³¥ó»Ë¾å½é¡ÉÄÌ»»6ºî¤ÎÎßÀÑ7²¯²óÆÍÇË
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Î¡ÖSoranji¡×¡Ê2022Ç¯10·î18ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤È¡ÖÅÀÉÁ¤Î±´¡Êfeat. °æ¾å±ñ»Ò¡Ë¡×¡Ê2018Ç¯7·î31ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤Î2¶Ê¤¬¤È¤â¤Ë¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô7²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥é¡¼¥²¥ê¤è¤ê°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ù¡Ê2022Ç¯12·î¸ø³«¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡ÖSoranji¡×¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï7²¯402.3Ëü²ó¡¢±Ç²è¡ØÀÄ²Æ¤¤ß¤ËÎø¤·¤¿30Æü¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¡ÖÅÀÉÁ¤Î±´¡Êfeat. °æ¾å±ñ»Ò¡Ë¡×¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï7²¯57.8Ëü²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Î³Ú¶Ê¤¬ÎßÀÑ7²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀÄ¤È²Æ¡×¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¡×¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¡ÊÃ£À®½ç¡Ë¤ËÂ³¤¡¢ÄÌ»»6ºîÌÜ¡£Æ±°ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤è¤ë6ºî¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô7²¯²óÆÍÇË¤Ï»Ë¾å½é¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡¢¡ÖFirst Love¡×¤Ç¼«¿È½é¤ÎÎßÀÑ3²¯²óÆÍÇË
¡¡±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤¬1999Ç¯3·î10Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖFirst Love¡×¡Ê2017Ç¯12·î8ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤¬3²¯95.2Ëü²ó¤ËÃ£¤·¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÎßÀÑ3²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFirst Love¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï1999/3/22ÉÕ½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç½é½µ202.7ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£ÎßÀÑÇä¾å¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°ÎòÂåºÇ¹â¤È¤Ê¤ë771.0ËüËç¤Î¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
¢£¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¡ÙÁÞÆþ²Î¡ÖGolden¡×¤¬ÎßÀÑ1²¯²óÄ¶¤¨
¡¡¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¡ÖGolden¡×¡Ê2025Ç¯6·î19ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤¬1²¯210.8Ëü²ó¤ËÃ£¤·¡¢ÅÐ¾ì27½µÌÜ¤ÇÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÏNetflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë3¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHUNTR/X¡×¡Ê¥Ï¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥ë¥ßÌò¤Î¥¤¥¸¥§¡¢¥ß¥éÌò¤Î¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¥Ì¥Ê¡¢¥¾¡¼¥¤Ìò¤Î¥ì¥¤¡¦¥¢¥ß¤¬²Î¾§¡£¥¤¥¸¥§¤Ïºî»ì¡¢ºî¶Ê¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡ØÂè68²ó¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¡Ù¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2·î2Æü¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¼çÍ×ÉôÌç¤Î¡ÖÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨³Ú¶Ê¡×¤ò´Þ¤à3ÉôÌç¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡ØKpop Demon Hunters¡Ù¤Ï¡ÖºÇÍ¥½¨±ÇÁüºîÉÊ¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±¡¢ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè83²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¡×¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¾Þ¤Ï¡ØK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
