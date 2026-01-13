タレント関根勤（72）が13日、自身のYouTubeチャンネルを更新。芸能界の「枕営業」の実態について語る場面があった。

関根はゲストのお笑いコンビ「サンドウィッチマン」とともにトークを展開。昨今のハラスメントの話題となり、関根は「俺ちょっとね、覚悟してた時があったのよ。芸能界に入った時は21歳じゃない？女性プロデューサーに“ちょっと付き合いなさいよ”とか言われたらどうしようかと思ってたわけよ」と言及。直後に「なかったね」と、声がかかることはなかったと明かした。

続けて「そういう人もいたみたいですよ」と枕営業の実態について切り込み、「昔はやってる人いたみたい。僕が知ってるタレントさんで、セクシー系な人だけど、マネージャーに呼ばれてディレクターと会食して。そうしたらマネージャーが“じゃあ、あとはよろしく”って帰っちゃった」と暴露した。

サンドウィッチマンが「ええ！有名な人ですか？」と驚くと「名前を言えば、まあまあ有名」とし、「そういうのもあるみたい。でも大した仕事じゃないみたい。番組のアシスタントとか」と明かしていた。