自主トレ公開のマエケン「たくさん貢献します」

今季から楽天に加入した前田健太投手のアイテムが話題となっている。球団が11日に公式インスタグラムで公開自主トレを行った前田の写真を投稿。思わぬ“逸品”に「超懐かしいんですけど」といった反応が寄せられている。

球団公式は前田の意気込みコメントを掲載。「新しいチームで、そして日本でひさしぶりにプレーするということで、気持ちも昂っていますし、いつもより新鮮な気持ちで取り組んでいます。チームのためにたくさん投げて、たくさん勝って、日本一になれるようにたくさん貢献します」と紹介している。

注目すべきは前田がはめているグラブ。ミズノ社製で「赤カップ」の愛称で知られた小さなロゴマークが入った復刻モデルとなっている。同社のHPによると優勝旗をイメージしたカップマークのグラブは1976年に誕生。当時は約6割のプロ野球選手が“赤カップグラブ”を使用していたという。赤カップは「硬式」、青カップは「軟式」向けだったという。

前田が約50年前の復刻モデルを手にしていたことにファンも反応。「赤カップのMIZUNO社の懐かしい旧ラベルのグラブいいですね」「懐かしの『赤カップ』グローブで始動ですね」「懐かしいグローブ！」「スゲェ!!」「古っる」「50年前位のデザイン」と反応していた。

HPによると現在は山田久志モデル、原辰徳モデル、福本豊モデル、篠塚和典モデルが直営限定で販売されている。（Full-Count編集部）